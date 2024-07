Wczoraj odbył się pokaz najnowszej kolekcji domu mody La Mania. Gwiazdą wieczoru była Ewa Chodakowska, która wzięła udział w pokazie sukni ślubnych. Świeżo upieczona mężatka pojawiła się na wybiegu w otoczeniu małych dziewczynek.

Trenerka dzień wcześniej wzięła ślub cywilny ze swoim ukochanym Lefterisem Kavoukis. Wszyscy podczas wydarzenia składali Ewe gratulacje i życzyli szczęścia na nowej drodze życia. Podczas rozmowy z Agnieszką Jastrzębską dla "Dzień Dobry TVN" Chodakowska pochwaliła się nawet obrączką i pierścionkiem zaręczynowym oraz opowiedział o samym ślubie.

- Ja jestem ta kobietą, która nigdy nie marzyła o ślubie. Nie było tego w podświadomości obrazka panny młodej, ołtarza. Nasze przygotowania trwały nie cały miesiąc. Całe szczęście zdążyliśmy. Wczoraj przed wejściem do urzędu stanu cywilnego czułam absolutny brak stresu do momentu kiedy stanęliśmy przed urzędnikiem. Fanfary z każdej strony. Mój mężczyzna wzruszony. Ja z ogromnym uśmiechem na twarzy. Coś zadziało się w środku, czego nie jestem w stanie określić słowami. To było zaskakująco piękne przeżycie.