Ewa Skibińska bez wątpienia należy do grona gwiazd, które nie obawiają się kontrowersji i aktorka co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych swoje odważne zdjęcia. 61-letnia gwiazda uwielbia podkreślać swoją kobiecość i na każdym kroku udowadnia, że wiek to tylko liczba, która nie stoi nam na przeszkodzie, aby o siebie dbać. Teraz Ewa Skibińska pokazała zdjęcie z niezwykle zmysłowej, a zarazem bardzo naturalnej sesji i zwróciła uwagę Beaty Ścibakówny. Aktorka zamieściła wymowny komentarz.

Ewa Skibińska znów pokazała odważne zdjęcie

Ewa Skibińska już od kilku lat jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. 61-letnia aktorka znana z takich seriali jak: „Na dobre i na złe” czy „Pierwsza miłość” oraz "W głębi lasu" cały czas jest aktywna zawodowo i co jakiś czas prezentuje nowe projekty, w których bierze udział i pokochała też sesje zdjęciowe. W 2020 roku zrobiło się o niej głośno, kiedy kontrowersje w sieci wzbudziły powiększone usta aktorki. Od tego czasu minęło już kilka lat i sporo się zmieniło. Ewa Skibińska stawia na naturalność i regularną aktywność sportową, a efekty są widoczne gołym okiem. Teraz aktorka pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym pozuje w samym, cielistym body i zachwyca swoją urodą. Zdjęcie Ewy Skibińskiej skomentowała Beata Ścibakówna i napisała wymownie, dodając emotikony 'ognia' i 'uśmiechy":

Ewka, uspokój się napisała Beata Ścibakówna

Z kolei fanki aktorki są pod wrażeniem i komplementom nie ma końca. Większość internautów docenia fakt, że Ewa Skibińska wybiera naturalność i przełamuje tabu związane z wiekiem:

Czyste Piękno napisała Natalia Niemen

Piękna kobieta

Co ciekawe, w podobnym czasie aktorka dodała relację z ćwiczeń na siłowni pod okiem trenera personalnego. Widać, że gwiazda już od dawna stawia na zdrowy styl życia, a regularna aktywność fizyczna stała się dla niej obowiązkowym punktem w planie dnia. Ewa Skibińska swoimi zdjęciami i relacjami motywuje inne kobiety, aby zatroszczyły się o siebie i udowadnia, że w każdym wieku warto. Brawo!

Ewa Skibińska rok temu skończyła 60 lat i na przestrzeni lat mocno się zmieniła, a teraz stała się inspiracją dla innych i motywatorem do zmiany nawyków na zdrowe. Oby więcej takich osób.

