Program "Kanapowczynie" stał się wielkim hitem TTV, a jego uczestniczki to niesamowite kobiety, które postanowiły odmienić swoje życie. W miniony weekend Daria z pierwszej edycji show stanęła na ślubnym kobiercu. Uczestniczka show pochwaliła się ślubnymi kadrami, a w komentarzach posypały się gratulacje.

Daria z "Kanapowyczyń" wyszła za mąż

Daria Larysz wzięła udział w programie "Kanapowczynie", który zastąpił popularny kiedyś program "Kanapowcy". Uczestniczki show pod okiem trenera Krzysztofa Ferenca walczyły o swoją wymarzoną sylwetkę, ale przede wszystkim zdrowie. 33-latka pochodząca spod Gliwic schudła w programie ponad 43 kilogramy. To był czas, w którym mogła na nową rozpocząć swoje życie. Niedługo po udziale w hicie TTV ukochany kobiety postanowił się jej oświadczyć, czym Daria pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama.

Instagram @daria_kanapowczynie_ttv

Teraz na oficjalnym profilu TTV na Instagramie pojawiły się ślubne kadry Darii z mężem. Produkcja postanowiła publicznie złożyć życzenia młodej parze. Para postanowiła powiedzieć sobie "tak" w urzędzie stanu cywilnego.

Daria z Kanapowczyń wyszła za mąż. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! — napisała produkcja TTV na swoim Instagramie.

Pod ślubnymi kadrami młodej pary posypały się gratulacje od fanów programu. Nowożeńcy otrzymali również wiele komplementów.

Gratulacje. Dużo szczęścia i miłości

Gratulacje i wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia

Piękne z Was małżeństwo. MIŁOŚCI — piszą internauci.

