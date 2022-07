Jennifer Lopez pokazała obrączkę ślubną. Nowe zdjęcia paparazzi

Co za zbieg okoliczności... Ewa Farna jest w Los Angeles i Agnieszka Woźniak-Starak też. Gwiazdy wrzuciły zdjęcie z tego miasta, a dokładniej ze ściany na lotnisku. Agnieszka Woźniak-Starak i jej mąż Piotr stwierdzili, że ten napis to idealna wiadomość i do wszystkich - Pokój i miłość! Czy to oznacza że dziennikarka i wokalistka akurat tam spędzają swój miesiąc miodowy? Według wcześniejszych relacji, Ewa Farna właśnie tam w tajemnicy wzięła ślub ze swoim chłopakiem, a wyjazd do USA to ich podróż poślubna. Informację podał czeski serwis blesk.cz, który napisał, że gwiazda poślubiła w Las Vegas swojego długoletniego partnera, Martina Chobota, gitarzystę. Dowód? Artystka zmieniła nazwisko na swoim prywatnym koncie na Facebooku na Emma Chobot. Podobno świadkami mieli być rodzice wokalistki. Na razie Ewa nie komentuje tych doniesień, za to wrzuca mnóstwo zdjęć z podróży życia. Czy spotkli się z Agnieszką i Piotrem Woźniakami-Starakami? Czekamy na kolejne zdjęcia! ;) Zobacz także: Ewa Farna wzięła cichy ślub?! Czeskie media nie mają wątpliwości! Gwiazda zmieniła nazwisko Ewa Farna jest zachwycona swoją podróżą po UA. I tym, ze była tam na koncercie Beyonce Ewa Farna ze swoim chłopakiem "mężem" w USA.