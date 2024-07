Reklama

Ania Rusowicz uważana jest za jedną z najlepszych polskich wokalistek. Kilka miesięcy temu wydała drugi album "Genesis", którego promocję musiała nagle przerwać z powodów zdrowotnych. Rusowicz na chwilę porzuciła muzykę i skupiła się wyłącznie na sobie, po to, żeby jak najszybciej wrócić na scenę. Przypomnijmy: Ania Rusowicz o swojej chorobie: "Myślałam, że jestem niezniszczalna"

Na początku ubiegłego miesiąca w mediach pojawiła się informacja, że artystka zmagała się z depresją. Na szczęście pojawienie się w jej życiu Huberta Gasiula odmieniło wszystko i sprawiło, że znowu zaczęła być szczęśliwa. Para jest razem od 10 lat, w tym 7 lat po ślubie. Niedawno Rusowicz wróciła do promocji wspomnianego wcześniej albumu i wydała teledysk do "To nie ja". Główną rolę w produkcji zagrał Mateusz Banasiuk - nowy chłopak Magdaleny Boczarskiej.

Jak oceniacie tę oryginalną produkcję?

