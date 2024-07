1 z 9

Marek Kondrat i Antonina Kondrat niedawno wzięli ślub. Chcieli utrzymać go w tajemnicy, ale na kilka dni przed ceremonią w ich winiarni BARaWINO (Antonina jest menedżerką tego miejsca) wszystko się wydało. Marek i Antonina, aby zmylić fotografów, przyszli w dresach na swój własny ślub i dopiero w winiarni się przebrali w stroje państwa młodych.

Teraz, już jako małżeństwo, nie kryją w miejscach publicznych swoich uczuć, co to do tej pory się nie zdarzało. Antonina zmieniła też już oficjalnie nazwisko z Turnau na Kondrat. Fotografowie przyłapali ich jak idą razem, trzymając się za ręce do pracy (czyli do winiarni BARaWINO).

