Koncert "Sylwester z Dwójką" 2024/2025 już za nami. Tym razem wielka impreza zorganizowana przez publicznego nadawcę odbyła się na Stadionie Śląskim, a na scenie pojawiła się plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Widzowie i publiczność mogli zobaczyć i usłyszeć m.in. Michała Szpaka, Wersow czy Sarę James. Jedną z gwiazd "Sylwestra z Dwójką" była również Natasza Urbańska, która dzień przed występem straciła głos! Jak poradziła sobie na scenie?

Zaledwie kilkanaście godzin temu powitaliśmy Nowy Rok. Telewizja Polska hucznie świętowała zakończenie starego roku i wejście w rok 2025 i zorganizowała wielką imprezę sylwestrową. Tłum gwiazd zjechał się do Chorzowa żeby wziąć udział w "Sylwestrze z Dwójką". Michał Szpak niczym faraon zaprezentował się na Sylwestrze TVP, ale oczy wszystkich były skierowane również na Nataszę Urbańską, która dzień przed imprezą straciła głos! Niestety, tuż przed koncertem media obiegła wiadomość, że piosenkarka ma poważne problemy z głosem, a jej fani z pewnością zastanawiali się, czy Natasza pomimo wszystko pojawi się na scenie. Wczoraj artystka rozwiała wszelkie wątpliwości i zaprezentowała się na sylwestrowym koncercie. Natasza Urbańska jak gdyby nigdy nic oczarowała swoim głosem i wyglądem! Na Stadionie Śląskim dała czadu i udowodniła, że nawet podczas problemów ze zdrowiem daje z siebie sto procent.

(...) tak się cieszyłam na to spotkanie z publicznością. To jest mój pierwszy Sylwester z TVP od dziesięciu lat. I to miało być takie święto moje. No i widzisz, nie do końca wszystko się ułożyło po mojej myśli, ale jestem gotowa, zwarta i walczę. Mimo że bez głosu, jestem przygotowana i mam nadzieję, że Państwo wybaczą mi tę niedyspozycję, bo sama jestem tak zła na siebie, ale już próbuję wyrzucać te wszystkie myśli. Jak nie masz na coś wpływu, to już trudno, to już po prostu ratuj się kto może trochę. Na scenie był czad i myślę, że kto nie wiedział, to nie zauważył aż tak tej niedyspozycji.

po występie zdradziła dla ''Super Expressu''.