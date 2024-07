Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Początkowo niewiele wierzyło w ich relację, a to wszystko przez znaczącą różnicę wieku między nimi. Z czasem udowodnili, że są ze sobą szczęśliwi i nie wyobrażają sobie życia osobno. Jednak od kilku tygodni Natasza i Janusz są na językach wielu i mówi się o kryzysie w ich związku. Teraz piosenkarka dodała post i wszystko stało się jasne!

Reklama

Natasza Urbańska dodała wymowny wpis

Natasz Urbańska i Janusz Józefowicz nie dość, że są małżeństwem, to jeszcze ze sobą pracują. Można rzec, że widzą się non stop! Dotychczas uchodzili za zgrane małżeństwo, bez żadnych kontrowersji, jednak ich idealny wizerunek został nadszarpnięty po tym, gdy Janusz Józefowicz wyznał, że rozstał się z Nataszą Urbańską. Szybko okazało się, że to niewinny żart.

Doniesienia o kryzysie zbiegły się z wyjazdem Nataszy z przystojnym Włochem, co oczywiście podsycało plotki. Mężczyzna okazał się jedynie aktorem, który zagrał w najnowszym teledysku piosenkarki. Niedawno, chcąc uciąć wszelkie spekulacje, piosenkarka wyznała w rozmowie z Show Newsem, że pogłoski o ich rozstaniu są wyssane z palca:

O rany, te plotki wracają jak bumerang i już się śmiejemy z tego, i już nawet nie chce nam się komentować tego. Nie chcę nawet tego komentować, bo to jest nasza prywatna sprawa i to jest chyba najfajniejsze, żeby zachować pewne rzeczy dla siebie - mówiła wówczas Natasza.

Artur Zawadzki/REPORTER

Tym razem Natasza Urbańska posunęła się o krok dalej i dodała nowy wpis. Na zdjęciu nie zabrakło Janusza Józefowicza.

Dziś urodziny mojego największego przyjaciela i drugiej połówki!Bądź szczęśliwy JJ Tyle lat a my cały czas trzymamy się razem mimo, iż nadal nie wiesz jaki jest mój ulubiony film - czytamy na Instagramie Urbańskiej.

W komentarzach fani przyłączyli się do życzeń dla choreografa:

Zobacz także

Pani WIELKA MIŁOŚĆ. Nikt nie wierzył, że się uda, a jednak miłość czyni cuda. Zdrowia i realizacji planów wszystkich o jakich Pan marzy. Bo miłość i druga połowa jest o to co raz piękniejsza. Pani Nataszo rozkwita Pani gratuluję

Wszystkiego co najlepsze dla Twojego Janusza Natko. Pozdrawiam z serca też Ciebie - bądź zawsze taka urocza i cudowna jak jesteś Nataszko

Jesteście super. Sto lat dla Janusza - rozpisują się fani.

Wygląda na to, że rzekomy kryzys w związku Nataszy i Janusza nie był zgodny z prawdą. Życzymy im wszystkiego najlepszego!

Reklama

Zobacz także: Nowe wideo Nataszy Urbańskiej daje fanom do myślenia. Nie uciszy domysłów?