Od początku października fani żyją rozstaniem Dody i Dariusza Pachuta. Wokalistka nie zdecydowała się zabrać głosu w sprawie, a były już partner wydał obszerne oświadczenie, w którym opowiedział między innymi o tym, co skłoniło go do zakończenia relacji. W sieci pojawiły się zaś liczne komentarze, na które doda ochoczo reaguje. Czy tym samym chce przekazać fanom wiadomość ws. rozstania?

Fani piszą o rozstaniu Dody. Wokalistka reaguje

Powiedzieć, że wiadomość o rozstaniu Dody z Dariuszem Pachutem to szok dla jej fanów, to jakby nie powiedzieć nic. Choć wokalistka nie wypowiadała się ostatnio na prywatne tematy w mediach, wydawało się, że udało jej się zbudować stabilną i szczęśliwą relację.

Teraz jednak perspektywa radykalnie się zmieniła i wiadomo, że Doda i Pachut nie są już razem. Mężczyzna opublikował w social mediach oświadczenie, którego treść wskazuje na to, że to on podjął decyzję o zakończeniu związku:

Postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustaliliśmy przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły - napisał Dariusz Pachut w oświadczeniu.

W obliczu tych rewelacji, Doda postanowiła wymownie milczeć i opublikowała na Instagramie jedynie kilka zdjęć. Tak, jak można się było spodziewać, pod najnowszym wpisem pojawiły się setki komentarzy, w których fani dociekają przyczyn rozstania artystki. Na kilkanaście z nich Doda zdecydowała się zareagować, dodając emotikonę serduszka, które oznacza zapewne aprobatę.

Czy tym samym wyjawiła przyczyny zakończenia relacji z Dariuszem Pachutem?

Ktoś ma parcie na szkło, a za Panią trzymam kciuki, oby ta prawdziwa miłość szybko się przydarzyła

I pyk - ex konto prywatne. Wiadomo, o co chodzi

Narcystyczna osobowość. Znam z autopsji. Cóż... Tym bardziej, że pan Pachut ma już żonę i dwójkę dzieci... zastanawiające

Szczęśliwie odkochana

Czy faktycznie powodem rozstania Dody i Dariusza Pachuta była "narcystyczna osobowość" mężczyzny? A może chodziło o "parcie na szkło", a Doda faktycznie jest już "odkochana"? Jeśli wierzyć komentarzom i reakcjom Dody na nie, wszystkie te czynniki mogły mieć wpływ na zakończenie związku wokalistki.

A Wy, co o tym sądzicie?

