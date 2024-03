Choć Natasza Urbańska pilnie strzeże swojej prywatności, a w mediach rzadko wypowiada się na osobiste tematy, nie jest tajemnicą, że wokalistka jest mamą 15-letniej dzisiaj córki, Kaliny Józefowicz. Wraz z Januszem Józefowiczem prowadzą artystyczny dom, a ich latorośl miała już okazję występować na scenie. A jak dzisiaj wygląda Kalina Józefowicz?

Reklama

Córka Nataszy Urbańskiej, Kalina Józefowicz, skończyła 15 lat

Natasza Urbańska niezmiennie prężnie działa artystycznie, a teraz widzowie mają okazję oglądać ją w wiosennej ramówce TVP, w programie "The Voice Kids". Oglądając Nataszę Urbańską przygotowującą najmłodszych do scenicznych występów, nie sposób nie wspomnieć o córce gwiazdy, która jest w podobnym do uczestników show wieku.

Kalina Józefowicz urodziła się w grudniu 2008 roku i za kilka miesięcy skończy 16 lat. Jeszcze do niedawna jej rodzice, Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz, rzadko dzielili się prywatnymi, rodzinnymi kadrami w sieci. Teraz jednak fani mogą śledzić losy 15-letniej Kaliny bezpośrednio - nastolatka aktywnie działa bowiem na Instagramie, gdzie założyła osobisty profil.

Choć Kalina Józefowicz niektórym może wydawać się podobna do znanej mamy, nie da się ukryć, że nastolatka eksperymentuje ze swoim image'm - niedawno na Instagramie zamieściła nawet kadr, na którym ma ... różowe włosy! Na instagramowym profilu córki Nataszy Urbańskiej można również zobaczyć archiwalne ujęcia z czasów, gdy dziewczynka była jeszcze kilkulatką.

Zobacz także

Jaka relacja łączy obecnie Nataszę Urbańską i jej 15-letnią córkę? Wokalistka przyznaje bez ogródek, że Kalina to istna kopia taty!

Moja Kalina to jest taki mały Józefowicz. Ja mam dużego Józefowicza i małego. I teraz spróbuj się w tym odnaleźć. To jest chyba dobra odpowiedź na to pytanie - przyznała Urbańska na planie ''The Voice Kids''.

Jak myślicie, czy Kalina Józefowicz w przyszłości pójdzie w ślady znanych rodziców i wybierze sceniczną karierę?

Reklama

Zobacz także: Odwróciła wszystkie fotele w sekundę! Prawdziwa sensacja w "The Voice Kids"

AKPA