Natasza Urbańska podobnie jak wiele innych gwiazd na czele z Edytą Górniak i Justyną Steczkowską poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie polscy artyści mają zagrać dziewięć koncertów z kolędami dla amerykańskiej Polonii. Gwiazdy stawiły się na Lotnisku Chopina, a Nataszę Urbańską odprowadził Janusz Józefowicz. Para nie szczędziła sobie czułych gestów i wyglądali na bardzo zakochanych.

Reklama

Czułości Urbańskiej i Józefowicza na lotnisku

Natasza Urbańska, Kamil Bednarek, Rafał Brzozowski, Marcin Miller z zespołu Boys oraz Edyta Górniak i Justyna Steczkowska tuż przed świętami wylecieli do USA, aby zagrać kilka koncertów. Na warszawskim lotnisku pojawiła się plejada gwiazd, a wśród nich uwagę zwracała Natasza Urbańska w super modnym futerku i szerokich spodniach, ale obiektywy fotoreporterów zostały skierowane również na Janusza Józefowicz, który towarzyszył swojej partnerce. Para nieustannie spoglądała na siebie z czułością i nie brakowało miłych gestów. Jakiś czas temu było głośno o kryzysie w ich związku, ale wygląda na to, że były to jedynie spekulacje, a ich relacja wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!