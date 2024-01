Blanka z 10. edycji "Rolnik szuka żony" zyskała dużą sympatię widzów, a przez moment była nawet faworytką fanów w kontekście stworzenia związku z Arturem. Rolnik jednak ostatecznie nie zbudował relacji z żadną z kandydatek, o czym widzowie przekonali się w finałowym odcinku show, tuż po jego rozstaniu z Sarą. Teraz jednak Blanka z "Rolnika" zdecydowała się na zaskakujące wyznanie - dopiero co odniosła się do relacji z Arturem, a teraz to!

Wymowne wyznanie Blanki z "Rolnika"

Blanka Świercz dała się poznać widzom w 10. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie razem z dwiema pozostałymi kandydatkami - Olą i Sarą - zabiegała o względy 29-letniego rolnika, Artura. Niestety, wysiłki Blanki spełzły na niczym i ostatecznie Artur wybrał Sarę. Widzowie szybko przekonali się jednak, że również z nią mężczyzna nie zbudował trwałego związku, a zachowanie Artura z "Rolnika" zostało negatywnie ocenione przez internautów i fanów programu.

Teraz, miesiąc od emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony", Blanka postanowiła zabrać głos w wymowny sposób. Jak planuje ułożyć sobie życie po programie? Czy żałuje niewykorzystanej szansy w relacji z Arturem? Ten cytat dotyczący przyszłości, samozaparcia i motywacji zdaje się mówić wszystko o jej podejściu do życia.

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie - pisze wprost Blanka z ''Rolnika''.

Czy Blanka z "Rolnika" chciała za pomocą motywacyjnego cytatu przekazać fanom coś jeszcze? Tego nie wiadomo. Ostatnio kandydatka Artura pokazała jednak, jak spędza wolny czas - wybrała się na spacer po gdańskiej plaży. Wygląda na to, że na kolejne informacje nt. życia miłosnego uczestniczki "Rolnik szuka żony" fani będą musieli jeszcze poczekać.

Co ciekawe, jakiś czas temu pojawiły się również spekulacje nt. tego, czy Blanka jest w związku z Arturem! Uczestniczka miłosnego show w zdecydowany sposób odpowiedziała na pytanie dotyczące relacji z rolnikiem i nie pozostawiła pola do domysłów.

A co do najczęściej pojawiającego się wątku - ''czy jesteś z Arturem?'' UWAGA - Nie, nie jestem. Jeszcze nie zwariowałam - wyjaśniła Blanka na InstaStories.

Czy już niebawem Blanka z "Rolnik szuka żony 10" podzieli się z internautami szczegółami nt. zmian w jej życiu po programie? O tym z pewnością przekonają się fani, którzy uważnie obserwują jej poczynania na Instagramie. Jesteście ciekawi?

