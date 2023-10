Ostatnio gościem w naszym studio była Natasza Urbańska. Z piękną wokalistką poruszyliśmy wiele tematów, między innymi to, jak czuje się w roli jurorki "The Voice Kids". Gwiazda opowiedziała nam również o trudnym momencie w swoim życiu, który miał miejsce po wypuszczeniu jej utworu "Rolowanie". Wówczas na artystkę spadła fala krytycznych komentarzy.

Natasza Urbańska bardzo przeżywała hejt, który się na nią wówczas wylał. Pamięta jednak słowa, które po jednym z występów skierowała do niej Doda. Koleżanka po fachu bardzo ją wówczas wsparła.

- Bardzo to przeżyłam. Ja po prostu nie potrafiłam... Ja przestałam się odzywać, ja przestałam odbierać telefony. Ja już nigdzie nie chciałam chodzić, już mnie nic nie interesowało. I pamiętam jak mi chyba Doda powiedziała gdzieś na jakimś koncercie: "Natasza. Pie***l to. Super piosenka, co ty się przejmujesz" - wyznała przed naszą kamerą Natasza Urbańska.