Wciąż nie opadły emocje po bajecznym ślubie Roxie i Kevina. Wśród zaproszonych gości znalazło się sporo twarzy show-biznesu, w tym Michał Kassin z partnerem. Para przybyła na miejsce ze sporym wyprzedzeniem i jak się okazało, omal nie znaleźli się w centrum nieciekawej sytuacji. Jakub Pursa o wszystkim opowiedział.

Temat ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja nie mija i wydaje się, że nie minie jeszcze przez pewien czas. O ceremonii plotkowano i spekulowano zresztą już od dawna, jednak zakochanym do ostatniego momentu udało się zachować w tajemnicy, kiedy i gdzie odbędzie się najważniejszy moment w ich życiu. W dniu ślubu dotarły jednak do nas skrupulatne relacje gości, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, chociażby, jakie zaserwowano menu, czy jak wyglądał pierwszy taniec Pary Młodej.

Co ciekawe, dla większej prywatności goście do ostatniej chwili mieli nie wiedzieć, gdzie odbędzie się ceremonia. Wszystko wydało się na chwilę przed gdy weselnicy zaczęli gromadzić się pod kościołem. W sieci pojawiło się nagranie, chociażby Michała Kassina z partnerem, którzy krążyli przed wejściem. Teraz Jakub Pursa ujawnił, że byli o krok od poważnej wpadki!

Tancerz za pośrednictwem TikToka opowiedział, że na kilka minut przed rozpoczęciem mszy odczuł silną potrzebę skorzystania z toalety. Tej jednak nigdzie nie mógł znaleźć, dlatego w desperacji zaczął szukać ustronnego miejsca na świeżym powietrzu, które zastąpiłoby mu ubikację. Okazało się, że udostępnione w sieci nagranie pochodzi właśnie z momentu intensywnych poszukiwań!