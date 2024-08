A jednak! Zgodnie z naszymi ustaleniami Roksana Węgiel i Kevin Mglej właśnie dziś wzięli ślub kościelny. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" zaledwie kilka miesięcy po uroczystości cywilnej. Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyglądali pięknie na ślubie, który został zorganizowany na Podkarpaciu. Na ceremonii nie mogło zabraknąć jej najbliższych. Podczas ślubu goście byli świadkami wzruszającej sceny.

Wzruszająca scena ślubie kościelnym Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

W niedzielne popołudnie, 25 sierpnia, media obiegła wspaniała wiadomość. Okazało się bowiem, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Zakochani do samego końca nie komentowali doniesień, że uroczystość odbędzie się pod koniec sierpnia, ale dziś wszystko stało się jasne. "Super Express" opublikował zdjęcia ze ślubu gwiazdy i jej ukochanego. Roxie zachwyciła w koronkowej sukni ślubnej, a Kevin zadał szyku w kremowym garniturze.

Jak donosi "Super Express" goście Roksany Węgiel i Kevina Mgleja do samego końca nie wiedzieli, gdzie odbędzie się uroczystość. Dopiero, gdy autokary podjechały pod kościół świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni wszyscy zrozumieli, że to tam zakochani powiedzą sobie sakramentalne "tak". Para młoda podjechała pod kościół białym sportowym autem, a później goście Roxie i Kevina byli świadkami pięknej sceny. Ukochany ojciec Roksany Węgiel, który zawsze wspierał swoją córkę, w tym wyjątkowym dniu odprowadził ją do ołtarza! To z pewnością był jeden z najbardziej wzruszających momentów podczas uroczystości.

Roksanie Węgiel i Kevinowi Mglejowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że wkrótce zakochani pochwalą się fotkami z uroczystości.