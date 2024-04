Oliwia z "Love Island" dopiero teraz dowiedziała się, że dla Mateusza była jedynie opcją na przeczekanie i przetrwanie w programie. Ta sytuacja wyprowadziła ją z równowagi i wreszcie postanowiła zabrać głos w sprawie Mateusza i Nicole.

Oliwia z "Love Island" ma żal do Mateusza?

Tegoroczna edycja "Love Island" co chwilę zaskakuje fanów programu, którzy ochoczo komentują wszystkie skandale w mediach społecznościowych. Jednak największym szokiem okazał się plan Nicole i Mateusza, którzy znali się przed wejściem do willi i ustawili swój związek. Internauci byli przez długi czas przekonani, że połączyło ich głębokie uczucie, ale niestety produkcja programu podsłuchała rozmowę Mateusza, który zwierzał się Danowi i poinformował go o "ustawce" jego związku z Nicole. Para została wyrzucona z programu, a w internecie zawrzało. Sytuację postanowiła skomentować nawet Doda, która nie postawiała suchej nitki na Danie:

Mi się bardziej nie podoba zachowanie Dana, który po prostu jestem pewna, że ,,wykablował'' wszystko, ponieważ nie ma żadnych kamer w busach. Z prostej przyczyny - no byłoby to nielegalne

Co ciekawe, głos w sprawie zabrała również Oliwia, która przed Nicole była w bliskiej relacji z Mateuszem. Kobieta czuje się oszukana, ponieważ zanim Nicole pojawiła się w "Love Island" Mateusz okazywał jej wielkie zainteresowanie, natomiast gdy młodsza uczestniczka przekroczyła próg willi, mężczyzna natychmiast zmienił front swoich uczuć. Ostatnio wszystko wyszło na jaw i najbardziej ucierpiała Oliwia, która jak się teraz okazuje była jedynie przeczekaniem dla Matiego.

Jest mi bardzo przykro, że mnie tak potraktował, wykorzystał. Czuję się zawiedzona, rozczarowana i rozżalona(...)Ja chciałam, żeby nasza relacja trwała i żeby między nami się układało jak najlepiej i tak było dopóki nie pojawiła się Nicole(...) dla niego byłam tylko osobą na przeczekanie. Ja już jestem w Polsce i wiem, że nie przywrócą mnie do programu. - podsumowała Oliwia z Love Island.

Za niecały tydzień odbędzie się wielki finał programu "Love Island". Na ten moment widzowie nie mają swoich faworytów, jednak wiedzą, że z programem powinni pożegnać się: Amanda i Dan oraz Angelika i Mateusz. To wszystko za sprawą tego, że widzowie czują w nich brak szczerości, a jedynie chęć zdobycia popularności i pieniędzy.

Jak potoczą się dalsze losy islanderów? Tego dowiemy się już niebawem.

