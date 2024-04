Po prawie półtorarocznej przerwie 14. edycja "Tańca z gwiazdami" wróciła na ekrany z wielkim przytupem. Trzeba przyznać, że w tej edycji poziom jest bardzo wysoki, a uczestnicy mają nie lada wyzwanie, żeby przejść do kolejnego odcinka. Nie jest tajemnicą, że wysokie noty jurorów nie wystarczą, potrzebne są również sms'y od widzów. Tego właśnie zabrakło parze, która pożegnała się z programem.

Za nami szósty odcinek najnowszej edycji tanecznego show Polsatu, która nie przestaje wzbudzać wielkich emocji. Na parkiecie tańczą gwiazdy z pierwszych stron gazet, a ich umiejętności taneczne zarzuciły poprzeczkę bardzo wysoko. W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" jurorzy oniemieli, gdy zobaczyli fokstrota Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke, którzy zgarnęli aż "cztery dziesiątki". Jednak tego dnia na parkiecie pojawiła się para, którą dorównała im notami — mowa o Macieju Musiale i Darii Sytej. Niestety ten dzień nie dla wszystkich był udany — po podsumowaniu wyników jurorów oraz głosowaniu widzów z programem musiał pożegnać się Kamil Baleja i Magdalena Perlińska. Kto w tym tygodniu zachwycił wymagających jurorów? A kto zatańczył na parkiecie po raz ostatni? Sprawdźcie sami!

Jako pierwsi na parkiecie swoje umiejętności zaprezentowali Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, którzy zatańczyli paso doble. Jak im poszło?

Rafał Maserak: 5

Ewa Kasprzyk: 5

Tomasz Wygoda: 5

Iwona Pavlović: 4

Razem: 19 punktów.

Następnie na parkiecie zobaczyliśmy sambę w wykonaniu Macieja Musiała i Dari Sytej. Urzekła was ich choreografia?

To mnie porwało. Ja powiem tak, że to jest taki łobuz, że ja bym chętnie zakręciła się z Tobą

Kasprzyk była zachwycona, aż postanowiła wejść na parkiet, by wspólnie zatańczyć z aktorem.

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 6

Razem: 30 punktów.

Jako kolejni na parkiecie pojawili się Roksana Węgiel i Michał Kassin, którzy zaprezentowali taniec współczesny. Wokalistka i tancerz wykonali swoją choreografię na boso.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Tuż po krótkiej przerwie na tanecznej scenie pojawił się Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska, którzy zatańczyli sambę.

W sambie ważne jest to, żeby przeć do przodu (...) i to jest taki rollercoaster dla takich amatorów jak Ty, i Ty sobie z tym świetnie poradziłeś

Ty zacząłeś od solówki. To jest często, co zawodowi tancerze robią i Ty zrobiłeś to świetnie

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 9

Razem: 38 punktów.

Następnie na parkiecie pojawili się Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Para zaprezentowała cha-chę. Jak wyszło?

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 8

Razem: 35 punktów.

Następnie taniec współczesny zaprezentowali Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Czy i tym razem para zachwyciła jurorów?

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Jako ostatni na parkiecie tanecznego show zaprezentowali się Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli tango.

Cały początek cudownie, byłam zauroczona. Na tym stole, co tam się działo, po prostu ''show must go on'', rewelacja

— powiedziała Iwona Pavlović.