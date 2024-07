Dawid Woliński ma nową fryzurę! Znany projektant mody pochwalił się swoim nowym wizerunkiem na Instagramie. Jak wygląda?

Nowa fryzura Dawida Wolińskiego

Autor najbardziej znanych selfie z windy, od którego uczyć się mogą inne gwiazdy i tym razem zaprezentował swój nowy look w Internecie. Projektant nieco odświeżył swój wizerunek. Woliński jeszcze do niedawna nosił nieco dłuższe, potargane włosy, lecz ta fryzura najwyraźniej mu się znudziła. Tym razem postawił na krótsze, starannie przystrzyżone włosy, eksponujące twarz. I od razu odjęło mu lat! Naszym zdaniem wygląda teraz trochę podobnie do młodego Davida Beckhama! Zobaczcie sami!

Dawid Woliński krótkimi włosami

Projektant przed skróceniem włosów

Dawid Woliński na prezentacji perfum La Mania

Dawid Woliński lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem