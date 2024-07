Nagroda Grammy to najbardziej prestiżowa nagroda muzyczna na świecie na miarę filmowych Oscarów. Każdy liczący się artysta liczy na nominację, nie wspominając już o statuetce. Właśnie poznaliśmy nominowanych muzyków, którzy mają szansę na to wyróżnienie. Zobacz: Polski muzyk laureatem Grammy

Na liście nominowanych nie mogło zabraknąć oczywiście królowej pop, Beyonce, która walczy aż w sześciu kategoriach. Tyle samo statuetek ma szansę zgarnąć Sam Smith i Pharrell Williams. Po piętach im depczą Iggy Azalea, Jack White, Sia czy Ed Sheeran. Zobaczcie pełne zestawienie:

Nagranie roku:

"Fancy" - Iggy Azalea Featuring Charli XCX

"Chandelier" - Sia

"Stay With Me" (Darkchild Version) - Sam Smith

"Shake It Off" - Taylor Swift

"All About That Bass" - Meghan Trainor

Album roku:

"Morning Phase" - Beck

"Beyoncé" - Beyoncé

"X" - Ed Sheeran

"In The Lonely Hour" - Sam Smith

"Girl" - Pharrell Williams

Piosenka roku:

"All About That Bass" - Meghan Trainor

"Chandelier" - Sia

"Shake It Off" - Taylor Swift

"Stay With Me" (Darkchild Version) - Sam Smith

"Take Me To Church" - Hozier

Najlepszy nowy artysta:

Iggy Azalea

Bastille

Brandy Clark

Haim

Sam Smith

Najlepsze solowe wykonanie utworu pop:

"All Of Me" (Live) - John Legend

"Chandelier" - Sia

"Stay With Me" (Darkchild Version) - Sam Smith

"Shake It Off" - Taylor Swift

"Happy" (Live) - Pharrell Williams

Najlepszy wokalny album pop:

"Ghost Stories" - Coldplay

"Bangerz" - Miley Cyrus

"My Everything" - Ariana Grande

"Prism" - Katy Perry

"X" - Ed Sheeran

"In The Lonely Hour" - Sam Smith

Najlepsze wykonanie utworu rock:

"Gimme Something Good" - Ryan Adams

"Do I Wanna Know?" - Arctic Monkeys

"Blue Moon" - Beck

"Fever" - The Black Keys

"Lazaretto" - Jack White

Najlepszy album z muzyką alternatywną:

"This Is All Yours" - Alt-J

"Reflektor" - Arcade Fire

"Melophobia" - Cage The Elephant

"St. Vincent" - St. Vincent

"Lazaretto" - Jack White

Najlepsze wykonanie utworu R&B:

"Drunk In Love" - Beyoncé Featuring Jay Z

"New Flame" - Chris Brown Featuring Usher & Rick Ross

"It''s Your World" - Jennifer Hudson Featuring R. Kelly

"Like This" - Ledisi

"Good Kisser" - Usher

Najlepsze wykonanie utworu rap:

"3005" - Childish Gambino

"0 To 100 / The Catch Up" - Drake

"Rap God" - Eminem

"I" - Kendrick Lamar

"All I Need Is You" - Lecrae

Najlepszy album rap:

"The New Classic" - Iggy Azalea

"Because The Internet" - Childish Gambino

"Nobody''s Smiling" - Common

"The Marshall Mathers LP2" - Eminem

"Oxymoron" - Schoolboy Q

"Blacc Hollywood" - Wiz Khalifa

