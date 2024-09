Michała Danilczuka pochłania obecnie program "Taniec z Gwiazdami", w którym po raz trzeci bierze udział. Codzienne treningi, przygotowania, sesje sprawiają, że niewiele czasu pozostaje na życie prywatne, jednak tancerz stara się zachować balans i póki co doskonale mu to wychodzi. Zobaczcie, z kim postanowił spędzić środowy wieczór po zakończonym treningu do "Tańca z Gwiazdami".

To z nimi Michał Danilczuk wybrał się na kolację

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" rusza już za 10 dni! Fani odliczają godziny, a w tym czasie uczestnicy ciężko trenują, aby zachwycić swoimi umiejętnościami tanecznymi. Oczywiście produkcja postawiła na znane i lubiane gwiazdy, ale również na tancerzy, którzy sprawdzili się w ubiegłych edycjach. Niewątpliwie, jednym z takich przykładów jest Michał Danilczuk, który już po raz trzeci wystąpi na najsłynniejszym parkiecie tanecznym i tym razem będzie partnerował Majce Jeżowskiej. Fani programu mogą pamiętać, że Michał Danilczuk w 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczył z mężczyzn, a dokładniej Jackiem Jelonkiem, który znany jest z programu "Prince Charming". Następnie w drodze do Kryształowej Kuli pomagał popularnej blogerce- Maffashion, z którą połączyła go wielka przyjaźń. Fani wciąż spekulują o ich romansie, jednak do tej pory para nie potwierdziła doniesień.

Mimo wielu zajętości Michał Danilczuk wygospodarował swój czas i wybrał się na kolację z Jackiem Jelonkiem oraz jego narzeczonym Oliwerem Kubiakiem. Mężczyźni z przyjemnością dzielili się kadrami ze wspólnego wypadu, a po zjedzonej kolacji udali się do domu Jacka i Oliwera, aby wspólnie obejrzeć pierwszy odcinek programu "Top model"!

@michael_danilczuk

Widać, że przyjaźń, która narodziła się między nimi podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami" wciąż trwa, a fani zapewne są ciekawi, czy to właśnie Michał będzie choreografem pierwszego tańca Oliwera i Jacka. Niedawno Jelonek odpowiedział na to pytanie wymijająco, więc na oficjalną informację należy jeszcze poczekać.

@oliwer_kubiak

Michał Danilczuk najwięcej swojej uwagi obecnie poświęca Majce Jeżowskiej, z którą już za kilka dni stanie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Niedawno tancerz pokazał, że intensywne treningi trwają do późnych godzin nocnych!

