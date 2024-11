Zawalił się fragment dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie. Serbia ogłosiła żałobę narodową. W wyniku tragedii śmierć poniosło 13 niewinnych osób. Wśród nich był 21-letni piłkarz FK Potisje Milos Milosavljević i jego 20-letnia dziewczyna Anđela Ruman. Koledzy z drużyny pożegnali go łamiącym serce wpisem.

Dopiero co informowaliśmy o tragicznej śmierci 28-letniego piłkarza, który zmarł w skutek powodzi, która dotknęła Hiszpanię, a ze świata napływają kolejne okrutne wieści. Nie żyje 21-letni piłkarz FK Potisje Milos Milosavljević i jego 20-letnia dziewczyna Anđela Ruman, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Nowym Sadzie w Serbii, gdzie zawalił się fragment dachu dworca kolejowego. Sportowca i jego ukochaną pożegnał klub sportowy:

Z wielkim smutkiem i nieopisanym bólem zawiadamiamy opinię publiczną, że nasz kolega z drużyny, przyjaciel i brat Milos Milosavljević (ur. 2003) i jego dziewczyna Anđela Ruman (ur. 2004) zginęli w strasznym wypadku w Nowym Sadzie. O dacie i godzinie pogrzebu poinformujemy w odpowiednim czasie. Spoczywajcie w pokoju anioły, nigdy o Was nie zapomnimy

Koledzy z drużyny zmarłego piłkarza opublikowali również poruszające zdjęcie jego drużynowej koszulki i napisali: