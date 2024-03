Anna i Robert Lewandowscy nieczęsto pojawiają się w Polsce. Gwiazdy przeniosły swoje życie do Hiszpanii ze względu na karierę piłkarza w FC Barcelonie. W stolicy Katalonii żona kapitana reprezentacji rozwija też swoje biznesy. Jednak czasem para odwiedza ojczyznę – najczęściej przy okazji meczów kadry narodowej. W czwartek, 21 marca drużyna wygrała z Estonią mecz w barażach do Mistrzostw Europy 2024. Na boisku pojawił się Robert Lewandowski, natomiast na trybunach zobaczyliśmy jego ukochaną. Anna Lewandowska pokazała, jak wspierała męża!

Anna Lewandowska z córką wspiera męża

Pojawienie się kapitana reprezentacji Polski w kraju to zawsze wielkie wydarzenie. Podczas konferencji dziennikarze zapytali Roberta Lewandowskiego o spotkanie z młodziutką wokalistką. Na boisku Lewy poprowadził reprezentację do zwycięstwa z Estonią i tym przybliżył naszą kadrę do mistrzostw. Choć sam nie zdobył bramki, nie brakowało emocji. Polska wygrała wysoko, bo 5:1.

Anna Lewanowska Grzegorz Wajda/REPORTER

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Cały czas Robertowi kibicowała Anna Lewandowska. Gwiazda podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych kadrami z trybun. Starsza z córek piłkarza wprowadziła tatę na murawę. Tylko spójrzcie na te kadry.

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska

Dzisiaj Anna Lewandowska i córki z pewnością są dumne z taty. Przed kapitanem kolejne wyzwanie w najbliższy wtorek, 26 marca. Możemy się spodziewać, że wówczas także zobaczymy jego ukochaną i dzieci.

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER

Oglądacie mecze reprezentacji Polski?

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska