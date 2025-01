Janusza Józefowicza nie trzeba przedstawiać fanom polskiego show biznesu i sceny teatralnej. Od lat prężnie działa w branży artystycznej, a prywatnie od 2008 roku tworzy szczęśliwe małżeństwo z Nataszą Urbańską, z którą doczekał się córki Kaliny. A jak wyglądało życie Janusza Józefowicza, zanim jego uczucie z Urbańską rozkwitło? Wówczas artysta był związku małżeńskim, który jednak nie przetrwał próby czasu. Sam Janusz Józefowicz w jednym z wywiadów opowiadał, dlaczego jego związek z Danutą, matką jego dwójki dzieci, ostatecznie się rozpadł.

Kim jest Janusz Józefowicz?

Janusz Józefowicz urodził się 3 lipca 1959 roku w Świeciu i jest jednym z najbardziej znanych i cenionych twórców teatralnych w Polsce. Od 1992 roku jest także dyrektorem artystycznym teatru "Studio Buffo". Na swoim koncie ma wiele sukcesów, a największym z nich pozostaje musical "Metro". Jednak Józefowicz wyreżyserował i stworzył choreografie do wielu innych spektakli, które również odnotowały ogromne sukcesy.

Artysta jest również znany z zaangażowania w szkolenie młodych talentów i przez lata pracy wykształcił wielu artystów, którzy dziś odnoszą sukcesy na scenach teatralnych i estradach. Oprócz działalności reżyserskiej i choreograficznej występował także jako aktor w filmach i na scenie, pokazując wszechstronność swojego talentu.

Za swoje wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej w 2014 został odznaczony srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a z kolei w 2020 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pierwsze małżeństwo Janusza Józefowicza. Kim jest jego pierwsza żona, Danuta?

O jego działalności zawodowej wiadomo wiele, a jak wyglądało jego życie prywatne, zanim związał się z Nataszą Urbańską, z którą stworzył jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu? Janusz Józefowicz wziął swój pierwszy ślub w bardzo młodym wieku - miał zaledwie 22 lata. Jego pierwszą żoną była Danuta, z którą stworzył rodzinę i doczekał się dwójki dzieci – córki Kamili ur. w 1983 roku oraz syna Jakuba, który przyszedł na świat w 1993 roku.

Z Danutą połączyła go miłość do teatru - para poznała się Studiu Taneczno-Wokalnym TVP na Śląsku. Pierwsza żona Janusza Józefowicza również była związana z tańcem i teatrem. Kiedy jednak urodziło im się pierwsze dziecko, kobieta zrezygnowała na jakiś czas z kariery i poświęciła się macierzyństwu. Z kolei Józefowicz w tym czasie prężnie rozwijał swoją działalność artystyczną, przez co w domu był tylko gościem. W 2021 roku udzielił wywiadu dla Vivy!, w którym nie ukrywał, że ten okres był dla niego bardzo trudny.

Zostałem mężem i ojcem w wieku 22 lat. Bardzo kochałem Dankę i Kamilkę, ale w pogoni za marzeniami zdałem na PWST w Warszawie - szkoła teatralna, stan wojenny, żona z dzieckiem na Śląsku. To była prawdziwa męka. Ludzie wtedy podczas weekendów balowali, a ja spędzałem je w koszmarnych pociągach, żeby chociaż chwilę pobyć z rodziną - mówił w Vivie!

Po jakimś czasie Danuta Józefowicz postanowiła wrócić do swojej artystycznej kariery - przeprowadziła się do Warszawy i rozpoczęła pracę w Teatrze Syrena. Niestety, to również nie pomogło w rozwiązaniu małżeńskiego kryzysu Józefowiczów.

Ja miałem już przed sobą kolejne wyzwanie — polski musical. I znowu byłem gościem w domu. Danka zaczęła wyjeżdżać jako tancerka na zagraniczne kontrakty, Kamilka była u babci, a ja jeździłem zarabiać do Berlina Zachodniego. To był czas nie do nadrobienia. Kryzys musiał się pojawić - mówił w tym samym wywiadzie

Janusz Józefowicz poznał Nataszę Urbańską jeszcze przed narodzinami drugiego dziecka, przez co zrodziły się plotki, że to przyczyniło się do rozpadu jego pierwszego małżeństwa. On jednak w rozmowie z Vivą! postawił sprawę jasno:

Myślę, że gdyby w moim sercu nie było miejsca dla Nataszy, to dziś łączyłyby nas tylko sprawy zawodowe - podsumował

Co dziś dzieje się z pierwszą żoną Janusza Józefowicza?

Niestety, niewiele wiadomo o życiu Danuty po rozstaniu z Januszem Józefowiczem. Kobieta unika medialnego rozgłosu i zachowała swoje życie prywatne z dala od opinii publicznej. Nie jest również aktywna w mediach społecznościowych, ale podobno nie porzuciła swojej artystycznej drogi i do dziś jest związana z jednym z polskich teatrów.

Janusz Józefowicz z pierwszą żoną, Danutą AKPA/Żyburtowicz

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska fot. AKPA

