Natasza Urbańska w ostatnim czasie mierzy się z wieloma spekulacjami internautów na temat rzekomego kryzysu w związku z Januszem Józefowiczem. Co prawda piosenkarka dała ostatnio wyraźnie do zrozumienia, że w jej małżeństwie wszystko jest nadal w porządku, jednak fani wciąż doszukują się "drugiego dna". Teraz Natasza Urbańska dodała nowe nagranie na swój Instagram, a w sieci zawrzało!

Reklama

Natasza Urbańska kusi w skąpym bikini

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mimo wielu spekulacji i plotek na temat rzekomego kryzysu w ich małżeństwie wciąż są razem bardzo szczęśliwi. Przez kilka tygodni fani plotkowali o ich rzekomym rozstaniu, ale na szczęście Natasza Urbańska ostatnio uspokoiła swoich wielbicieli, dodając zdjęcie z Januszem Józefowiczem w dniu jego urodzin:

Dziś urodziny mojego największego przyjaciela i drugiej połówki!Bądź szczęśliwy - napisała wówczas Natasza.

Niedawno Natasza Urbańska spędziła kilka dni w Turcji, ponieważ właśnie to miejsce wybrała do nakręcenia swojego najnowszego teledysku. Teraz wygląda na to, że gwiazda postanowiła udać się na zasłużone wakacje, z których właśnie dodała nowe kadry. Nie widać jednak na nich Janusza Józefowicza, za to Natasza postanowiła pokazać się w skąpym stroju kąpielowym, a w komentarzach fani nie kryli zachwytów!

Kobieta ideał!

Sztos, bosko wyglądasz Piękne oczy śliczna buzia bardzo ładny makijaż cudne opalone ciało mega stylizacja. Pozdrawiam

Najpiękniejsza Polka, zdecydowanie - rozpisują się fani.

Przypominamy, że plotki o rzekomym kryzysie w związku Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza podsycił fakt, że piosenkarka nagrywając teledysk w Turcji pozowała u boku przystojnego Włocha, który jak się później okazało, był zatrudnionym aktorem. Małżeństwo zaprzeczyło wszelkim doniesieniom o ich rozwodzie:

O rany, te plotki wracają jak bumerang i już się śmiejemy z tego i już nawet nie chce nam się komentować tego. (...) Nie chcę nawet tego komentować, bo to jest nasza prywatna sprawa i to jest chyba najfajniejsze, żeby zachować pewne rzeczy dla siebie - mówiła wówczas Natasza w rozmowie z serwisem ShowNews.

Myślicie, że na wakacjach Natasza jest wraz z ukochanym?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Natasza Urbańska z 28-letnim przystojniakiem karmią się wiśniami. Co na to Józefowicz?