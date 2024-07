O tym, że Natasza Urbańska wzięła udział w rozbieranej sesji dla magazynu “Playboy” dowiedzieliśmy się w dzień jej urodzin. Na Facebooku magazynu dla panów ukazało się jedno ze zdjęć z sesji. Fani wokalistki już nie mogą doczekać się wrześniowego numeru, ale czy Natasza rzeczywiście pokaże się nago?

Jak podaje fakt.pl, Janusz Józefowicz pozwolił żonie wziąć udział w erotycznej sesji, ale postawił twarde warunki. Jakie? Natasza może pokazać trochę ciała, ale nie za dużo!

“Janusz sam pomysł pokazania się w „Playboyu" uznał za dobry, ale pod warunkiem, że nie pokaże wszystkiego. W końcu to matka jego dzieci! Zdarzały się jej już bardzo seksowne sesje, ale magazyn dla mężczyzn to co innego. Kategorycznie zabronił jej epatować nagością”, mówi znajomy pary.