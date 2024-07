Kilka tygodni temu odbyła się premiera spektaklu "Legalna Blondynka". W sztuce na zmianę występują Natasza Urbańska i Barbara Kurdej-Szatan, która jak się ostatnio okazało gra u boku swojego męża. Zobacz: Barbara Kurdej-Szatan Załatwiła pracę mężowi. Wkręci go do show-biznesu?

Współpraca Kurdej-Szatan i Urbańskiej wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, które zastanawiają się czy pomiędzy pięknymi aktorkami dochodzi do konfliktów. Czy gwiazdy są o siebie zazdrosne? Nic bardziej mylnego. Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z lifestylenewseria.pl zdradziła jakie panują pomiędzy nimi relacje.

- Polubiłyśmy się, pracowało nam się bardzo dobrze. Bardzo mi miło, że zostałam przez nią zaproszona na pokaz jej kolekcji. Myślę, że to wyraz przyjaźni. Nie ma u nas zazdrości. Wystarczy znać swoją wartość i wiedzieć, że robi się coś po swojemu i stara się to robić dobrze. Jesteśmy zupełnie inne, bo ja gram po swojemu, tak jak to czuję, Natasza tak jak ona- przyznała aktorka.