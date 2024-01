I wszystko jasne! Telewizja Polska w końcu przekazała informacje w sprawie sposobu wyboru polskiego reprezentanta na Eurowizję 2024. Okazuje się, że odbędą się preselekcje, ale o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj, zdecyduje komisja konkursowa (jej skład nie jest jeszcze znany). Poznajcie szczegóły!

Tak Polska wybierze reprezentanta na Eurowizję 2024

Fani Eurowizji długo czekali na takie informacje - już wiadomo, w jaki sposób TVP wyłoni polskiego reprezentanta na Eurowizję 2024. Ruszają preselekcje, gdzie chętni artyści mogą wysyłać swoje utwory do Telewizji Polskiej, a komisja konkursowa ten najlepszy.

Telewizja Polska otwiera krajowe preselekcje do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Zgłoszenia można nadsyłać do piątku 2 lutego, do godz. 22:00, na adres eurowizja@tvp.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni reprezentanta Polski. Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w dniach 7, 9 i 11 maja w szwedzkim mieście Malmö czytamy na stronie eurowizja.tvp.pl

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wysłać swój utwór? Jak czytamy na stronie:

Aby wziąć udział w preselekcjach, należy mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Zgłoszony do konkursu utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty, musi mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter. W praktyce oznacza to, że do konkursu można zgłaszać piosenki opublikowane po 1 września 2023 roku. Utwory biorące udział w preselekcjach nie mogą zawierać treści dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne

Więcej szczegółów oczywiście na samej stronie eurowizja.tvp.pl. Jak te informacje przyjęli fani konkursu? Zdania są mocno podzielone - niektórzy uważają, że to jednak publiczność powinna wybierać polskiego reprezentanta, inni zaś grzmią, że już teraz TVP powinna zdecydować się na wybór Justyny Steczkowskiej - według sporej części fanów idealnej kandydatki na Eurowizję 2024! Dlaczego?

Justyna Steczkowska już jakiś czas temu zgłosiła gotowość do reprezentowania naszego kraju. Co więcej - zaprezentowała już utwór, z którym chciałaby wystąpić na Eurowizji 2024. Mowa o piosence "Witch-er Tarohoro", doskonale przyjmowanej przez fanów samej artystki, jaki i Eurowizji, nie tylko w Polsce! Już mnóstwo popularnych YouTuberów zza granicy dobrze oceniło kawałek Justyny, twierdząc, że to idealna propozycja, mająca szansę na wysokie miejsce w finale, a nawet zwycięstwo.

Pod postem TVP o preselekcjach pojawiają się więc jednoznaczne komentarze:

Czekamy!! Justyna Steczkowska na Eurowizję do Malmo!

Justyna Steczkowska już podbiła serca fanów i Europy

Jedynym słusznym wyborem będzie Justyna Steczkowska

Na poparcie fanów mogą liczyć również Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Natasza Urbańska czy Luna, którzy również wyrazili chęć reprezentowania Polski na Eurowizji w 2024 roku. Wciąż niepewne są plany Edyty Górniak, choć wokalistka wyrażała już wstępne zainteresowanie ponownym występem na Eurowizji. W tym roku przypada 30-lecie jej sukcesu z utworem "To nie ja".

Rok temu naszą reprezentantką została Blanka, która w atmosferze skandalu wygrała preselekcje z utworem "Solo".