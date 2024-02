Już wszystko jasne! Telewizja Polska poinformowała, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2024! Decyzję podjęła pięcioosobowa wewnętrzna komisja, w skład której weszli muzyczni eksperci. Spekuluje się, że do preselekcji wpłynęło około 200 piosenek. Najlepsza według jury okazała się propozycja Luny, "The Tower". Poznajcie szczegóły!

Koniec wszelkich spekulacji. Wiemy już, że Polskę na Eurowizji 2024 będzie reprezentować Luna z piosenką 'The Tower". Informację przekazano na żywo na antenie TVP 2 podczas "Pytania na śniadanie", choć już wcześniej stacja zaliczyła sporą wpadkę, ujawniając na YouTubie, że to właśnie ona wygrała preselekcje.

W studiu Telewizji Polskiej zaprezentowano teledysk Luny oraz zaprezentowano wywiad z gwiazdą, który został nagrany już wcześniej i był... tzw. "wkrętką", podczas której artystka dowiedziała się, że jedzie na Eurowizję.

Następnie gwiazda pojawiła się na żywo w "Pytaniu na śniadanie" i opowiadała o swoich emocjach:

Jestem niesamowicie wzruszona. do ostatniej chwili się nie spodziewałam, to było ogromne moje marzenie pojechać na Eurowizję, to jest jak jakiś sen, ale czuję ogromne wyróżnienie, ale to kredyt zaufania, mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tą misję jak najpiękniej, całym moim sercem i duszą.

Luna opowiedziała o swoich muzycznych inspiracjach i kim tak naprawdę jest!

Luna jest wewnątrz jeszcze trochę takim dzieckiem, które doświadcza świata, jest bardzo wrażliwe i emocjonalne. To co najbardziej mnie cechuje to emocjonalne i intuicyjne podejście do życia. Mam w sobie dobrej energii, uśmiechu do życia i mocy, którą odkryłam przy okazji piosenki The Tower i z tym chciałam się podzielić z innymi, ze słuchaczami i taką misję zanieść na Eurowizję, wnieść tam światła.

mówiła polska reprezentantka na Eurowizji 2024