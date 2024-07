Już za niespełna dwa tygodnie startuje nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Program zadebiutuje w ramówce Polsatu i tradycyjnie już jego premierze towarzyszą wielkie emocje. Znany jest już skład gwiazd, które zobaczymy na parkiecie, a stacja opublikowała w sieci pierwszy zwiastun. Przypomnijmy: Jest już oficjalny spot Tańca z gwiazdami w Polsacie!

Jest jedną z faworytek show jest Natalia Siwiec. Dla modelki to pierwszy tak duży projekt telewizyjny i spekuluje się, że ma olbrzymie szanse na zwycięstwo. Od jakiegoś czasu trwają już treningi do "Tańca" i postanowiliśmy zapytać Natalię o jej postępy. W rozmowie z AfterParty.pl Siwiec przyznała, że ciężko pracuje, ale doznała kontuzji żeber, przez co przygotowania nieco się skomplikowały. Gwiazda jednak nie zamierza się poddawać.



Jest ciężko, ale też wesoło i realizuję w końcu jedno ze swoich postanowień, które chciałam spełnić - mianowicie nauczyć sie tańczyć. Tylko ciężka praca przynosi najlepsze efekty, więc staram się nie narzekać, choć borykam się już z kontuzją żebra, która bardzo doskwiera na treningach, ale jestem twarda - zapewnia w rozmowie z nami.

Partnerem Natalii na parkiecie jest Jan Kliment, który w poprzednich edycjach był ulubieńcem publiczności i zdobył serce m.in. Edyty Górniak. Jak taneczną współpracę z Janem ocenia Siwiec?



Bardzo się cieszę, że tańczę z Janem. Mamy podobne poczucie humoru i taką samą energię. Jest jednocześnie bardzo zrównoważony i profesjonalny, co mi bardzo pomaga. Przy tym jest też cholernie wymagający, ale przez to, że tak śmiesznie mówi po polsku, jest słodziakiem, któremu ciężko odmówić, nawet jak już opadam z sił - zdradza AfterParty.pl modelka.

Siwiec na pewno może liczyć na męską część telewidzów, która z pewnością doceni jej seksapil. Wygra zmagania o Kryształową Kulę?

