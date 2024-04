Dagmara Kaźmierska właśnie opublikowała wideo, w którym oznajmiła, że podjęła decyzję o odejściu z tanecznego formatu "Taniec z Gwiazdami". Okazało się, że królowa życia ma złamane żebro, co oczywiście sprawia jej duży ból. Jak sama mówi - ma nawet problemy z oddychaniem. Fani programu są rozżaleni i nie kryją smutku! Rodzi się jedno pytanie - co dalej z ćwierćfinałowym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Czy wobec tego nikt nie odpadnie z programu?

Dagmara Kaźmierska żegna się z programem "Taniec z Gwiazdami". Fani grzmią!

Przed nami ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami", w którym uczestnicy zaproszą swoich bliskich na parkiet taneczny i wspólnie z nimi stworzą choreografię, którą zaprezentują przed jury. Dagmara Kaźmierska miała zatańczyć w parze ze swoim synem - Conanem, jednak nagle, zupełnie nieoczekiwanie, poinformowała o swoim odejściu z programu.

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością — przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć — nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć — nie dało rady - mówi Kaźmierska.

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy. Nikt nie spodziewał się, że tuż przed odcinkiem Dagmara Kaźmierska zrezygnuje z udziału w programie i tym samym o Kryształową Kulę zawalczą jedynie 4 pary!

Zdrowie najważniejsze, buziaki

Przestaje oglądać! To nie tak miało wyglądać!

Nikogo nie zawiodłaś! Byłaś niesamowita, zarażałaś nas pozytywną energią. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia

Dagmarka nie zawiodłaś! Byłaś genialna, a hejterzy jeszcze będą za Tobą płakać. Odpoczywaj, zdrowia

Pani Dagmaro oglądałam to tylko dla Pani !! Jedyna była Pani prawdziwa co nawet Pani sława i moc bolała osoby który były w jury. Co tam innego oglądać ? Przereklamowane gwiazdy ? Które chcą zabłysnąć na siłę i robią wszystko dla pieniędzy. TO BYŁA NAJLEPSZA EDYCJA DZIĘKI PANI !!! - piszą fani.

Niestety nie obyło się bez negatywnych komentarzy sugerujących, że to "ustawka" a Dagmara Kaźmierska miała to zaplanowane. Inni sugerują, że to pomysł samej produkcji, która w ten sposób chciała uchronić się przed coraz większym hejtem po tym, jak z programu odpadali faworyci jurorów:

Przecież to jakaś ustawka. Wyreżyserowany temat, że niby coś nagle ją boli

Nie wierzę, że to nie było zaplanowane

Spadnie oglądalność na 1000% Tylko ona trzymała widza przy TV! Bez niej to nie to samo

Pewnie był za duży hejt i produkcja jej kazała się wycofać! - grzmią fani programu.

Za duży Hejt poszedł z programu na program i to było głównym powodem nie ma co ściemniać Życzę powodzonka

Jedno jest pewne! Bez Dagmary Kaźmierskiej to nie będzie to samo. Niemniej jednak dziękujemy za cały jej wkład w tegoroczną edycję "Tańca z Gwiazdami".

Komu teraz będziecie kibicować?

