Na początku sierpnia Natalia Siwiec wyjechała na krótkie wakacje do Francji. Tak jak podejrzewaliśmy, wakacyjny wyjazd miał mało wspólnego z wypoczynkiem, a związany był z jej kontraktem reklamowym (zobacz). Miss Euro 2012 na francuskim wybrzeżu nakręciła spot reklamowy, który ma zapowiadać produkcję "Best Time Fastest Death". Sądząc po wideo, które niedawno trafiło do sieci, może to być zapowiedź jakiejś kampanii społecznej. Ale zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, że chodzi o reklamę sklepu internetowego z częściami samochodowymi Profiauto.pl.

Tak czy inaczej Natalia w spocie z zabójczą prędkością jeździ pięknym czerwonym ferrari po francuskich drogach. Poza scenami w aucie widzimy jak Siwiec siedzi przy stole, ściąga Louboutiny za ponad 4 tysiące (zobacz) i odbiera przesyłkę od Profiauto.pl. Nie ma wątpliwości, że ten ciekawie zapowiadający się projekt zrobi furorę, a Natalia odnotuje na swoim koncie kolejny reklamowy sukces.

Przypomnijmy, że Siwiec reklamowała także produkty w takich krajach jak: Indie, Brazylia, Włochy czy USA. Zobaczcie światowe kampanie z jej udziałem: