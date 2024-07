Telefony do gwiazd, celebrytów i znanych osób nie zawsze muszą być poważne. Udowodnia to Kamil Nosel w pełnym humoru programie "Nosel kręci w Radiu ZET". O tym jak można wkręcić gwiazdy polskiego show biznesu słuchacze Radia ZET przekonują się codziennie od poniedziałku do piątku.

Tym razem Nosel jako urzędniczka z administracji dzwoni do Natalii Siwiec, by uzyskać od niej badanie lekarskie. Przy okazji dowiaduje się, że Miss Euro 2012 jest uzależniona od... seksu i lubi kiedy sąsiedzi "to" słyszą. Co jeszcze wyjawiła na antenie Radia Zet piękna modelka? Posłuchajcie sami:

Przypomnijmy jak Natalia Siwiec spędzała czas na polskiej plaży: