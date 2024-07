Sensacyjne doniesienia "Faktu" - Natalia Siwiec jest w ciąży?! Tak twierdzą jej znajomi. Natalia miała się o tym dowiedzieć podczas rutynowych badań przed rehabilitacją złamanego ramienia po wypadku, do którego doszło w Sylwestra. Głos w sprawie zabrał jej partner, Mariusz Raduszewski.

Czy Natalia rzeczywiście jest w ciąży? Informator "Fakt" twierdzi, że dla Siwiec i jej partnera to nagła wiadomość. Raduszewski w rozmowie z dziennikiem zdementował te informacje:

O tym, że Natalia chciałaby mieć dziecko, plotkuje się już od dawna. Sama modelka w 2015 roku mówiła:

Naprawdę bardzo marzę o dziecku, chociaż na razie nie jest jeszcze ten czas, ale wszystko jest już zaplanowane i po wakacjach, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, zaczniemy planować, no nie wiem, jak to powiedzieć, zaczniemy starać się o dziecko. Marzę najlepiej o dwójce za jednym razem, to byłoby niesamowite. - mówiła w Dzień Dobry TVN.