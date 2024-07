Znany dziennikarz sportowy, Krzysztof Stanowski w mocnych słowach wypowiedział się na temat dawnego związku Natalii Siwiec z Damianem Gorawskim. Celebrytka i piłkarz byli parą dziesięć lat temu. Ich związek rozpadł się. W jakim kontekście Stanowski wspominał ich relację? Znany dziennikarz sportowy udzielił wywiadu, w którym opowiedział o zarobkach piłkarzy. Stanowski zdradził, że wielu z nich u szczytu swojej kariery zarabia wielkie pieniądze, lecz niewielu udaje się je sensownie zainwestować na przyszłość. Większość wiedzie krótkie życie w luksusie, a następnie muszą zderzyć się z przykrą rzeczywistością. Piłkarze chętnie wydają na markowe ubrania, egzotyczne wycieczki i... swoje partnerki. To właśnie ten ostatni czynnik, zdaniem Stanowskiego, może być powodem utraty majątków wielu z nich.

Dziennikarz zdradził, że losy wielu piłkarzy wyglądają podobnie.

Praca piłkarza to ciągłe zmiany klubów, a więc ciągłe przeprowadzki. Żona czy partnerka najczęściej nie pracuje, tylko zajmuje się dziećmi. Kiedy kończy się kariera piłkarza, a trwa z reguły nie dłużej niż 15 lat, to mamy już dwójkę bezrobotnych, bez doświadczenia w CV, bez pomysłu na dalsze życie, mających na utrzymaniu dzieci. Mówi się, że piłkarz do 35. roku życia musi zarobić na resztę życia. Mało który piłkarz jest w stanie to uczynić. Pieniądze rozpływają się momentalnie. Smutny jest widok tych piłkarzy po latach. Często nie mają, co ze sobą zrobić, zaczyna się piwko i to nie jedno. Dalej wszystko toczy się prosto. Rozwód, upadek. Czasem ciężko jest patrzeć na tych piłkarzy po latach, gdy pamiętało się ich jako supersportowców, a tu, mówiąc szczerze: dziadują. Kiedyś bawili się życiem i szastali forsą. Jednemu odcięli prąd w mieszkaniu, inny narobił długów i nie odbiera telefonów.