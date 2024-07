Natalia Siwiec zmieniła fryzurę! Miss EURO 2012 do tej pory pokazywała się w długich włosach, tak też było wczoraj, kiedy to pojawiła się na imprezie jednej z marek odzieżowych. Natalia zaszalała wówczas ze swoim wyglądem i do długich ciemnych włosów doczepiła kolorowe warkoczyki. Jednak długie loki celebrytki to już przeszłość!

Natalia Siwiec pochwaliła się fanom na Instagramie, efektami wizyty w salonie fryzjerskim. Okazuje się, że piękna gwiazda zdecydowała się na znaczne skrócenie swojej fryzury.

Śliczne i młodziej.

Natalia cudownie wyglądasz!!

Jak dziewczynka Ubyło 10 lat- pisali internauci.

Zobaczcie, jak teraz wygląda Natalia Siwiec! Podoba Wam się nowa fryzura celebrytki? Nam bardzo! Spójrzcie również, jak prezentowała się zaledwie dzień przed obcięciem włosów!

Natalia Siwiec zmieniła fryzurę.

Tak prezentowała się dzień wcześniej.