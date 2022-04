Natalia Siwiec pokazała zdjęcie ze ślubu! Wybrała seksowną suknię

Jaki ślub planuje Natalia Siwiec? Modelka, która niedawno wzięła udział w programie "Salon sukien ślubnych" już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Ślub ma odbyć się jeszcze w tym roku. Jak ma wyglądać ten wyjątkowy dzień? Natalia ma już pomysł! Choć wśród gwiazd ostatnio da się zauważyć modę na skromne i ciche wesela, Natalia zdecydowanie nie należy do grona zwolenników tej koncepcji. W rozmowie z "Faktem" zdradziła, że marzy o tradycyjnym, hucznym weselu. Nasz pierwszy ślub odbył się w Las Vegas, ale nie zalegalizowaliśmy go w Polsce. Teraz chcemy hucznego ślubu dla rodziny. Oboje jesteśmy tradycjonalistami i jesteśmy bardzo zżyci z rodzicami. Obiecaliśmy im, że będzie jeszcze jeden ślub, w Polsce, właśnie dla nich - powiedziała Natalia Siwiec. W czasie nagrania programu „Salon sukien ślubnych” modelce towarzyszyła mama, siostra i przyjaciółka, lecz dla Natalii i tak najważniejsze jest zdanie jej ukochanego. Modelka nie ukrywa, że rozważa pokazanie się narzeczonemu w sukni ślubnej, by to właśnie on dokonał wraz z nią ostatecznego wyboru. Jego zdanie jest dla mnie najważniejsze. Dlatego nie wiem, czy przed samym ślubem nie pokażę mu się w sukience ślubnej. Nie jestem przesądna, więc jest na to duża szansa - zdradziła tabloidowi Natalia. Na planie programu Natalia Siwiec przymierzała trzy suknie ślubne . Każda z nich była zupełnie inna, lecz ceny wszystkich podobnie wysokie! Sukienki kosztowały w granicach 20-30 tysięcy złotych! Jedno jest pewne - to będzie ślub jak z bajki! My już nie możemy się doczekać ostatecznego wyboru Natalii. Lecz czy modelka pochwali się swoją suknią w mediach? W wywiadzie z tabloidem powiedziała, że nie chciałaby, aby jej ślub odbywał się w blasku fleszy. Zobacz też: Natalia Siwiec narzeka na brak konkurencji w show-biznesie: "Czekam na drugą Natalię Siwiec!". ...