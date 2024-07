Natalia Siwiec to obiekt westchnień tysięcy mężczyzn na świecie. Jak się jednak okazuje, szanse na "bliższą znajomość" z modelka mają również... kobiety. Chociaż Natalia jest w związku (zobacz) to bardzo chętnie i otwarcie dyskutuje na tematy związane z życiem intymnym. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała rozbrajająco szczerze, że ma słabość do "pięknych kobiet".

- Kiedy widzę ładną kobietę i jeśli mi się podoba, to uśmiecham się i wyobrażam sobie, że ją całuję. Jestem fanatyczką pięknych kobiet, które mają piękne twarze i boskie ciała.

Które sławne panie według Natalii należą do grona spełniających jej wymagania?

- Jeśli miałabym możliwość zrobić "to" np. z Rihanną lub Angeliną Jolie, to na pewno bym nie odpuściła.

Po raz kolejny Siwiec stawia na szczerość. To dobrze. Zwłaszcza w momencie kiedy media coraz śmielej wytykają celebrytom ich życie prywatne, a ostatnio nawet preferencje seksualne. Ciekawe tylko jak na to zapatruje się partner Natalii?

