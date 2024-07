Chociaż od dawna w mediach trwały spekulacje na temat orientacji seksualnej Dawida Wolińskiego to dopiero teraz oficjalnie użyto do określenia go słowa "gej". Wczoraj "Super Express" pokazał zdjęcia mieszkania projektanta (zobacz), które wcześniej można było zobaczyć na jego oficjalnym Facebooku. Całość opatrzono tytułem: "Oto mieszkanie znanego geja".

W treści możemy znaleźć zdanie, że Dawid Woliński jest "zadeklarowanym gejem". Dotychczas projektant nigdy publicznie nie komentował swojej orientacji seksualnej, bo w sumie nie ma też czego komentować. Pojawiały się jedynie doniesienia, w których twierdzono, że Woliński "fascynuje" się koszykarzem, Iwo Kitzingerem.

Nie to żeby dla kogokolwiek było to niespodzianką, ale temat orientacji seksualnej gwiazd był do tej pory tematem tabu. Znani piosenkarze, zwycięzcy programów tanecznych, czołowi polscy dziennikarze i popularni aktorzy kryją się ze swoimi preferencjami w obawie o własną karierę. Niejednokrotnie robią nawet ustawki ze "swoimi dziewczynami" albo zawierają fikcyjne małżeństwa, by odsunąć wszelkie podejrzenia. Tabloidy z kolei tylko w tym przypadku udają, że nic nie wiedzą. A może najwyższa pora skończyć z hipokryzją i pokazać innym prawdziwe "ja"?

