"Dziewczyny z Dubaju" wchodzą do kin już 26 listopada. Wokół kontrowersyjnego filmu o szokującej seksaferze powstało już mnóstwo problemów. Teraz na tapetę znowu powraca konflikt pomiędzy Dodą a Natalią Siwiec i szczegół, że w jednej z zapowiedzi filmu pojawiła się statystka w stylizacji łudząco przypominającej tą, którą modelka miała podczas finału Euro 2012. Mam asa w rękawie, więc może poczekamy - komentowała ten fakt Natalia Siwiec w rozmowie z Party.pl kilka miesięcy temu Teraz zainteresowanie wokół rzekomego wątku Natalii Siwiec w "Dziewczynach z Dubaju" podbiło zachowanie Emila Stępnia, który... zaczął interesować się modelką, a internauci zauważyli to dzięki jego aktywności na Instagramie, gdzie polubił sporo jej zdjęć. Zamierza wpłynąć na niektóre wątki, które miały pojawić się w filmie? Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Doda pokazała oficjalny plakat. "Tym postem kończę etap mojej promocji" "Dziewczyny z Dubaju": Emil Stępień dogadał się z Natalią Siwiec? Film "Dziewczyny z Dubaju" od kilku miesięcy budzi kontrowersje, a do premiery zostały jeszcze dwa tygodnie. Wokół filmu nie brakuje afer. Najpierw tej pomiędzy Dodą a Natalią Siwiec , kiedy na jednym ze zdjęć opublikowanych przez producentkę obrazu, widać było statystkę w stylizacji łudząco podobnej do tej, którą miała Miss Euro 2012. Natalia Siwiec w rozmowie z Party.pl, skomentowała, że to dla niej niedorzeczne ale "ma asa w rękawie" . Doda deklarowała, że: Wszystko w naszym filmie nie jest dziełem przypadku i film jest na faktach. Każda scena, która będzie do obejrzenia w tym filmie zdarzyła się naprawdę... Natomiast odnosząc się bezpośrednio w "asa w...