Natalia Siwiec jest ostatnio na fali wznoszącej. Modelka podpisała kilka lukratywnych kontraktów, a zainteresowanie mediów jej osobą wciąż utrzymuje się na wysokim i intensywnym poziomie. Ma to również przełożenie na stan jej konta, a celebrytka nie ma problemu, żeby chwalić się, na co wydaje zarobione pieniądze. Przypomnijmy: Siwiec to prawdziwa zakupoholiczka. Na jednym zdjęciu pokazała dodatki za 160 tysięcy

Wczoraj natomiast celebrytka obchodziła swoje 32. urodziny. Nie wiemy jednak, jak spędzała ten wyjątkowy dzień, ale możemy domyślać się, że z tej okazji wyprawiono naprawdę niezłą imprezę. Wiemy natomiast, jakie prezenty dostała. Siwiec pochwaliła się na Instagramie zdjęciami dwóch drogich podarunków - wykonanego specjalnie dla niej roweru i butów sportowych Chanel. Koszt każdej z tych rzeczy może sięgać nawet 2 tysięcy złotych.

Coś nam mówi, że to tylko część prezentów, ale chyba i tak robią wrażenie?

