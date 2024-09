Anna Lewandowska świętuje swoje 36. urodziny w wyjątkowych okolicznościach. Żona kapitana reprezentacji Polski przyznaje, że w tym roku jest to dla niej szczególny dzień i obchodzi go inaczej nić zwykle, ale właśnie spełnia się jej kolejne marzenie. "Kolejny raz" - pisze wprost Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska pochwaliła się radosną nowiną

Anna Lewandowska dokładnie 7 września obchodzi urodziny i z tej nie tylko podziękowała za życzenia, ale pochwaliła się też nowiną, że udało jej się spełnić marzenie i z plecakiem zwiedziła kolejne rajskie miejsce. Trenerka przebywa obecnie na Bali, gdzie nie tylko odpoczywa i zwiedza, ale weźmie też udział w obozie tańca. Anna Lewandowska wyznaje:

W tym roku, gdzie indziej niż zwykle, bo na drugim końcu świata. W urodziny życzy się spełnienia marzeń… ja spełniam aktualnie jedno z nich. Kolejny raz z plecakiem odkrywam piękne miejsce na ziemi. napisała Anna Lewandowska

Trenerka przyznała, że choć to dla niej wyjątkowy czas i wyprawy z plecakiem bardzo jej się spodobały, to już nie może doczekać się, aż zobaczy swoją rodzinę. Anna Lewandowska dodaje też, że spędziła wspaniały czas w towarzystwie przyjaciółki i już czeka na to, co przyniesie jej kolejny rok.

Wspaniały czas… ale już nie mogę się doczekać, aż wyściskam moją rodzinkę . Dziękuję kochani za wszystkie życzenia! Nie mogę się doczekać co przyniesie kolejny rok. dodała trenerka

Fanki też przesyłają Annie Lewandowskiej moc życzeń z okazji urodzin i nie zabrakło też wpisów od przyjaciółek trenerki. Miłe słowa napisała m.in. Paulina Krupińska:

Anulka niech się darzy, bądź szczęśliwa napisała Paulina Krupińska

Pięknego czasu! dodaje Kamila Kalinczak