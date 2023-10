W ostatnim czasie niebywale popularne stały się tematyczne imprezy urodzinowe, nawiązujące do konkretnych, uwielbianych bajek. Zdaje się, że Agnieszka Kaczorowska doskonale o tym wie, bo wyprawiając urodziny dla swoich córek, postawiła na jedną z nich! Koniecznie zobaczcie, jak wyglądały te bajkowe urodziny!

Agnieszka Kaczorowska wyprawiła cudowne urodziny dla swoich pociech

W minionych tygodniach w życiu aktorki sporo się działo. Wszystko przez to, że ta miała sporo powodów do radości. Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska obchodziła swoje 31. urodziny. Wówczas wspólnie z najbliższą rodziną, wybrała się nad polskie morze, do Lubiatowa. Razem z ukochanym mężem oraz dwoma córkami świętowała ten dzień w luksusowym hotelu oraz na plaży. Nie zabrakło pysznych smakołyków oraz wzruszających momentów. To właśnie wtedy Emilka i Gabrysia przygotowały dla mamy urocze laurki. Tym razem jednak to aktorka przygotowała coś specjalnego dla swoich pociech!

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska świętowała urodziny córki, Emilki. Wówczas wzruszona mama podzieliła się z fanami niepublikowanymi wcześniej zdjęciami i nagraniami. Niedługo potem swoje święto miała także druga córka aktorki, Gabrysia. Ta właśnie skończyła dwa latka. Z tej okazji gwiazda serialu "Klan" postanowiła połączyć te dwie wyjątkowe okoliczności i wyprawić podwójną imprezę dla swoich córek!

Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska postawiła na motyw z bajki "Kraina Lodu". Z tej okazji w wielkim ogrodzie stanął równie wielki, magiczny namiot, w którym wszystko wyglądało bajecznie. W czasie imprezy nie zabrakło dekoracji w pudrowym odcieniu, licznych balonów i tortu niczym prosto z "Krainy Lodu". Aktorka nie ukrywa, że to była wspaniała impreza:

- Co to był za dzień!???? Dziś na imprezkę urodzinową #EmiiGabi przenieśliśmy się do Krainy Lodu❄️ Dziewczynki zachwycone…wszystkim ! Dziękujemy tym, którzy się dziś z nami bawili!???? Wspaniali goście, piękna pogoda, atmosfera… wszystko dziś dopisało.☺️ „O tym właśnie marzyłam” usłyszeliśmy wieczorem od Emi wiele razy w różnych kontekstach… Ich radość, zaskoczenia, zachwyt, oczy pełne blasku…po to się celebruje urodziny! Po to się spełnia marzenia - napisała wzruszona mama.

Motyw "Krainy Lodu" zdecydowanie przypadł do gustu internautom, którzy ruszyli z komentarzami:

- O mamoooo ???? jak w prawdziwej bajce ???? Samych pięknych dni i wspomnień dla dziewczynek ❤️❤️ - Szczęścia nie można kupić, za to można je sobie urodzić... Wszystkiego najlepszego dla Małych Księżniczek i dla Rodziców ❤️❤️ - Nawet kolor Twoich paznokci pasuje do dekoracji! Przecudnie ???? Happy Birthday EmiGabi

My także składamy najlepsze życzenia dla księżniczek z "Krainy Lodu".

