Caroline i Mateusz z "Love Island" nie zawodzą widzów programu. Zwycięska para konsekwentnie kontynuuje swoją relację i dzieli się swoim szczęściem na Instagramie. Urodziny Caroline okazały się pretekstem do wielu romantycznych wydarzeń w ich życiu. Najpierw Mateusz zrobił ukochanej niespodziankę i zabrał ją do Tunezji. Caroline jeszcze na lotnisku nie miała pojęcia dokąd lecą! To jednak nie koniec prezentów. We właściwy dzień urodzin zwyciężczyni "Love Island" nie zabrakło czerwonych róż i... oryginalnego prezentu! Mateusz zaskoczył swoją ukochaną! Ile tak kończy Caroline z "Love Island"? Mateusz postanowił świętować urodziny swojej ukochanej przez całe dwa tygodnie! Przez pierwszy tydzień świętowania, para była w Tunezji, potem Mateusz zorganizował swojej ukochanej imprezę , na której nie zabrakło uczestników trzeciej edycji "Love Island". 1 czerwca w dniu swoich 27. urodzin, Caroline poszła na kolację z Anią, Walerią i Mateuszem. Z tej okazji dostała od Mattiego pokaźny bukiet czerwonych róż, a do tego perfumy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Mateusz wybrał... zapach dla mężczyzn! Thank you baby. Wiedział, że lubię mieć męskie perfumy i pamiętał, że tych szukałam - napisała zachwycona Caroline na swoim Instagramie. Oryginalny prezent, jak widać, miał swój powód. Okazało się, że Caroline jest fanką męskich zapachów, a w tym przypadku dostała flakonik o bardzo mocnym, drzewnym aromacie, idealnie pasujący do pewnej siebie Caroline. Fani bardzo docenili gest Mateusza, wiele osób zwraca także uwagę, że Mati wciąż nazywa Caroline "swoją", a to oznacza tylko, że ich związek kwitnie! Spodziewaliście się, że ich losy się tak potoczą?