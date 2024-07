Natalia Siwiec ma ostatnio niezłą passę. Celebrytka podpisała kilka lukratywnych kontraktów reklamowych, które z pewnością umocnią jej pozycję na rynku. Szczególnie, że z jednej kampanii wygryzła samą Małgorzatę Sochę. Przypomnijmy: To dla Sochy może być policzek. Z reklamy wygryzła ją Siwiec!

Kolejne zlecenia to oczywiście pokaźny zastrzyk gotówki, a modelka doskonale wie, jak go wykorzystać. Natalia podkreślała w wielu wywiadach, że jest uzależniona od zakupów i kocha drogie ubrania i dodatki. Teraz ponownie dała temu wyraz na Instagramie, gdzie opublikowała zdjęcie, na którym ma na sobie dodatki za ponad 160 tysięcy złotych. Szpilki Louboutina, torebkę Chanel i zegarek Hublot - wszystko to warte jest małą fortunę.

Robi na was wrażenie?

