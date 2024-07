Temat macierzyństwa Natalii Siwiec pojawia się w mediach regularnie. Modelka często podkreśla, że chciałaby mieć dziecko, ale wolałaby z tym jeszcze zaczekać. Rok temu o tej porze obiecywała, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rozpocznie z mężem starania o potomka. Przypomnijmy: Siwiec za dwa lata będzie mamą!

Wszystko wskazuje na to, że celebrytka nie do końca zamierza dotrzymywać obietnicy i póki co skupia się na swojej karierze. Instynkty macierzyńskie nie są jej jednak obce i uczucia może przelewać na syna swojego męża. Ostatnio modelka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z Mateuszem, z którym oglądała Mundial. Mina chłopca nie pozostawia wątpliwości, że świetnie bawi się z macochą i ta dwójka ma naprawdę dobry kontakt. Może czas, aby Natalia i Mariusz postarali się o rodzeństwo...

Tak Siwiec spędza czas z pasierbem. Uroczy widok?

