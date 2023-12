Wszystko wskazuje na to, że prawdziwa księżniczka żadnej pracy się nie boi! Córka Sylwii Bomby, Tosia, w czasie swoich piątych urodzin pracowała na "budowie", piekła pizzę i sortowała prezenty! Popularna mama zadbała o to, aby żadnych atrakcji nie zabrakło. Tylko spójrzcie!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się dzieje w życiu gwiazdy TTV. Jeszcze jakiś czas temu ta narzekała na brak miłości w swoim życiu. Tymczasem z kolei Sylwia Bomba zaskoczyła wszystkich związkiem z Grzegorzem Collinsem. Zakochani chętnie pokazują w mediach wspólne chwile, których nie brakuje! Na instagramowym profilu celebrytki wciąż możemy oglądać także ulubienicę fanów, Tosię! Tak też było tym razem!

Dopiero co Sylwia Bomba świętowała 37. urodziny, tymczasem okazuje się, że Tosia także miała powody do radości. Córka gwiazdy właśnie skończyła 5 lat! Z tej okazji popularna mama wyprawiła jej bajeczne przyjęcie! Na urodzinowej imprezie pięciolatki nie zabrakło licznych, dosyć nietypowych atrakcji, w postaci placu budowy, sortowni prezentów, zakupów i robienia pizzy. Były także klasyczne rozrywki w postaci placu zabaw, gier i licznych ozdób. Tego dnia Tosia była prawdziwą księżniczką, a uśmiech nie schodził jej z twarzy!

Przeżyjmy to jeszcze raz: 5 urodzinki bombowej Antosi, kiedy to zleciało!? Córeczko obyś była szczęśliwa całe życie tak jak tamtego dnia. Jest z nami 5 lat i budzi uśmiech nie tylko na mojej twarzy: jaki filmik z Tosia pamiętacie?

Pod postem posypały się liczne komentarze fanów:

My także składamy Tosi najlepsze życzenia! Jedna z fanek jednak zwróciła uwagę na jeden szczegół. Napisała wprost:

Nie mam nic do ciebie Sylwia... ale dzisiejsze dzieci mają straszny przesyt wszystkiego za dużo tego, ciągle chwalenie pokazywanie, że córka ma wszystko... a inne dzieci nawet 1% tego nie mają... Chodzi mi o to, że ten świat zboczył niesamowicie w złym kierunku

Nie wszyscy jednak zgodzili się z tym komentarzem, dodając: