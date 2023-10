Kasia Sokołowska z "Top Model" i Arur Kozieja świętowali roczek synka. Mały Ivo Lew obchodził swoje pierwsze urodziny, a nagranie z imprezy roztopiło serca internautów:

Synku, życzymy Ci Wszystkiego co Dobre, Piękne, Wrażliwe i Wartościowe❤️‍???? - napisała Kasia Sokołowska.

Zobaczcie, jak wyglądała pierwsza urodzinowa imprezka Ivo Lwa.

Kasia Sokołowska świętowała roczek syna

Syn Kasi Sokołowskiej skończył rok. Gwiazda "Top Model" pokazała wzruszające nagranie z imprezy z okazji pierwszych urodzin dziecka. Mały Ivo Lew w towarzystwie rodziców pozował przy przepięknym beżowym torcie z symboliczną świeczką. Kiedy tata pomógł mu ją zdmuchnąć z radością klaskał rączkami. "Wspaniały, radosny, ma słońce w oczach. Co by się nie działo, to jest najważniejszy na świecie" - mówiła kilka miesięcy temu Kasia Sokołowska w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" i jak widać taki właśnie jest mały Ivo.

Najsłynniejsza w Polsce reżyserka pokazów mody z okazji pierwszych urodzin synka napisała:

Miłość, Radość, Wzruszenie, Bliskość czyli Pierwsze Urodziny Ivo Lwa????❤️

Internauci nie kryli wzruszenia, patrząc na ten rodzinny obrazek:

- Samych radości i miłości, Najlepszego ????????????????????????

- Cudowny roczek ❤️ ???????? Żyj zdrowo i szczęśliwie maluszku ????

- Ode mnie dla waszej czwórki ????‍????‍????????dużo całusów ???? - napisała fanka, która zauważyła, że przy dmuchaniu tortu obecny jest też ukochany pupil.

- Kocham Was!!! ????

- Ale super Rodzinka ! uściski dla Was ♥️

Kasia Sokołowska o walce o macierzyństwo

Kasia Sokołowska została mamą w wieku 49 lat. W szczerej rozmowie w "Dzień Dobry TVN" opowiadała, że jej droga do macierzyńska nie była łatwa:

Moja historia trwała parę lat. Zakończyła się jak widać sukcesem, też już pewnie w takim momencie granicznym. Tak naprawdę ta biologia kobiety bardzo na to wpływa. W mojej świadomości już była taka myśl, że może będę musiała pogodzić się z tym, że tego dziecka nie będzie. Miałam taki moment, bardzo trudny.

Kasia Sokołowska wyznała również, że w przeszłości straciła naturalną ciążę a w późniejszym czasie przeszła co najmniej trzy próby zapłodnienia in vitro, zanim spełniło się jej największe marzenie i urodził się Ivo Lew. Kilka dni temu maluch świętował roczek.

Chłopiec ma niezwykłą relację z Arturem Kozieją: "Tata oszalał, to też jest piękne, to obserwować. Wzrusza mnie to wszystko" - mówiła Kasia Sokołowska w "Dzień Dobry TVN". Są szczęśliwą rodziną. Kasia Sokołowska kilka miesięcy po porodzie zdecydowała się wrócić do pracy, jednak nie ukrywa:

Zawsze pewna nieobecność w domu jest dla mamy czymś trudnym. Natomiast już minął rok, młody człowiek już ma trochę więcej siły. Już ma określoną osobowość swoją i swoje potrzeby - mówiła niedawno w rozmowie z Party.pl.

Rośnij zdrowy i szczęśliwy maluszku.

