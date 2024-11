Z pewnością wszyscy goście na długo zapamiętają 24. urodziny Wizaz.pl! Serwis od lat inspiruje i tworzy niezwykłą społeczność, która dzieli się swoimi kosmetycznymi (i nie tylko) doświadczeniami. Tę wyjątkową galę poprowadziły Marta Średnicka, szefowa redakcji Wizaz.pl i Sandra Hajduk.

fot. Adrian Stykowski

Tego wyjątkowego wieczoru przyznano niezwykłe wyróżnienia "Jestem piękna, bo jestem sobą". Statuetki trafiły do niezwykłych osobowości oraz brandów, które doceniają naturalne piękno, różnorodność, a także wspierają kobiety. Wydarzenie uświetnił występ Darii ze Śląska.

Fot. Adrian Stykowski

24 urodziny Wizaz.pl - Nagrody Redakcji dla marek

Firma Unilever została wyróżniona za kampanię marki Dove #PrawdziwePiękno, w której wspiera naturalność, działania blisko kobiet, a także walczy ze stygmatyzacją wieku i nierealnymi standardami piękna.

Marka L'Oréal Paris została doceniona za kampanię „Stand Up”, w której skupia się na wspieraniu kobiet w obliczu molestowania oraz podejmuje temat kultury szacunku.

Marka Philips Lumea została wyróżniona za to, że na pierwszym miejscu stawia potrzeby kobiet, co widać np. poprzez opracowanie technologii w długotrwałej depilacji, dzięki której kobiety mogą czuć się komfortowo w każdej sytuacji.

Firma Procter & Gamble, została wyróżniona za kampanię #SiłaWłosów marki Pantene, w której przełamuje stereotypy i dopinguje w walce o własną tożsamość.

Marka Hagi otrzymała wyróżnienie za kompleksowe myślenie o pielęgnacji kobiet, nie tylko przez pryzmat skóry, ale też zdrowie psychiczne i zachęca do wsłuchiwania się we własne ciało.

Marka Yope została doceniona za autentyczność, poruszanie tematyki o kobiecej sile, a także edukowanie w zakresie zdrowia intymnego. Brand też już od 10 angażuje się społecznie, co również doceniła redakcja Wizaz.pl.

Firma Oceanic została wyróżniona za działanie marki AA , która podkreśla znaczenie naturalnego piękna, a także łączy pokolenia pokazując, że upływający czas to tak naprawdę nasza siła, a nie słabość.

Firma Rossmann otrzymała wyróżnienie za kampanię „O czym mówi Twoje ciało”. Zachęca w niej do budowania zdrowej relacji ze swoim ciałem. Ponadto brand wspiera inicjatywy społeczne, co także doceniła redakcja Wizaz.pl.

Firmy Henkel, została wyróżniona za działania marki Gliss, w których to angażuje się w poprawę zdrowia Polek edukując je w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach projektu Różowy Patrol.

fot. Adrian Stykowski

Redakcja przyznała również statuetki "Jestem piękna, bo jestem sobą" osobistościom

Kategoria „Macierzyństwo bez lukru”: Sandra Kubicka została wyróżniona za szczerość i naturalność w podejściu do roli mamy.

Fot. Jakub Porzycki/AKPA

Kategoria „Niezmienność bycia sobą”: Patricia Kazadi za swoją autentyczność i wspieranie kobiet w dążeniu do samoakceptacji.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Kategoria "Kobiecość w męskim świecie”: Karolina Pilarczyk, która udowadnia, że płeć nie ogranicza. Skutecznie przełamuje tabu.

Fot. Jakub Porzycki/AKPA

Kategoria „Ciałolubność”: Melka Kowal-Głuc za pełne akceptacji podejście do cielesności i rzeczywiste pokazywanie rzeczywistości.

Fot. Jakub Porzycki/AKPA

Kategoria „Silna i delikatna”: Grażyna Ferra-Kopocińska za to, jak wspiera kobiety i uświadamia je, jak dbać o swoje własne bezpieczeństwo.

Fot. Jakub Porzycki/AKPA

To nie koniec wyróżnień. Nagrodzone w plebiscycie “Jestem piękna, bo jestem sobą” zostały także dwie content creatorki i influencerki.

Pierwsza statuetka trafiła do Andziaks (Angelika Trochonowicz). Użytkownicy Wizaz.pl docenili ją za naturalność, otwartość i pokazywanie obserwatorom swojej codzienności.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Drugie wyróżnienie trafiło do Fausti (Faustyna Fugińska), którą doceniono za to, w jaki sposób pokazuje, że prawdziwe piękno tkwi w byciu sobą, realnie motywując do samoakceptacji.

Urodziny Wizaz.pl w Warsaw Presidential Hotel

Od wejścia na wydarzenie na gości czekała też moc atrakcji od naszych partnerów. Witała nas strefa firmy New Flag, gdzie zaprezentowano m.in. kultowe gumki sprężynki Invisibobble, a także inne akcesoria do włosów. To także dystrybutor marek NeQi czy Color Wow.

Partner Urodzin: Invisibobble/Fot. Adrian Stykowski

Kolejno zaprezentowała się marka DepilConcept, w której goście mogli wygrać vouchery na depilację!

Partner Urodzin: DepilConcept. Na zdjęciu: Julita Bernaciak i Karolina Czajor-Henc/ Fot. Adrian Stykowski

Dalej strefie marki Listerine czekała fotobudka, w której można było zrobić pamiątkowe zdjęcia. Ponadto mogliśmy przetestować płyny do płukania jamy ustnej oraz porozmawiać z ekspertką (higienistką).

Partner Urodzin: Listerine/ Fot. Jakub Porzycki/AKPA

Dalej na gości czekała strefa marki Philips, w której zaprezentowano m.in. nową suszarkę. To również była niezwykle instagramowa przestrzeń, która zwracała uwagę mieniącymi się elementami.

Partner Urodzin: Philips. Na zdjęciu: Krzysztof Pągowski Senior Marketing Specialist w Philips Polska, kat. Sonicare/ Fot. AKPA

Uwagę zwracała również strefa marki Eveline Cosmtetics, w której każdy mógł przetestować błyszczące cienie do powiek.

Partner Urodzin: Eveline Cosmetics/ Fot. Adrian Stykowski

Uczestnicy wydarzenia mogli także przetestować kosmetyki beBio, w tym nowości - produkty do ciała.

Była z nami też marka Remington, która promuje holistyczne podejście do życia, kierując się hasłem BYCIE SOBĄ PO SWOJEMU. Każdy mógł tam m.in. stworzyć breloki z najbliższym mu.

Partner Urodzin: beBIO. Na zdjęciu: Katarzyna Biernacka, Karina Fiedczuk/ Fot. Paweł Wrzecion/AKPA fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Nie zabrakło także marki Syoss, Schwarzkopf Gliss i Taft, gdzie czekały na gości produkty do przetestowania. Można było także zbadać kondycję swoich włosów.

Partner Urodzin: Remington/ Fot. Adrian Stykowski Fot. Adrian Stykowski

Iście instagramową przestrzeń stworzyła także marka Verona, która zadbała o biżuterię prowadzących. W asortymencie marki można znaleźć produkty dopasowane do każdego - srebrne, złote, a także z cyrkoniami czy perłami. W strefie marki goście mogli zrobić sobie idealne selfie, jak też wygrać biżuterię!

Partner Urodzin: Schwarzkopf/ Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Zobaczcie kilka pamiątkowych zdjęć z tego wydarzenia.

Na zdjęciu: Magdalena Pieczonka, Magdalena Burgiel, Katarzyna Lewko, Aneta Wikariak, Patrycja Kazadi, Dorota Soszyńska, Amelia Szczepaniak, Maja Kołodziejczyk/ Fot. Adrian Stykowski

Aleksandra Stelmach, Henkel Consumer Brands/ Fot. Adrian Stykowski

Partner Urodzin: Listerine/ Fot. Adrian Stykowski

Na zdjęciu: właścicielki marki HAGI - Agata Borzym i Gabriela Kawęczyńska/ Fot. Adrian Stykowski

Na zdjęciu: Luiza Godlewska, Consumer Marketing Manager w Philips Polska, odpowiedzialna za kategorię Beauty w Polsce z nagrodą/ Fot. Adrian Stykowski

Partner Urodzin: Invisibobble/ Fot. Adrian Stykowski

Partner Urodzin: Remington. Na zdjęciu: Luiza Skrzypczyk, Małgorzata Turek, Agnieszka Pietras, Martyna Kaczmarek/ Fot. Adrian Stykowski