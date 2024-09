25 sierpnia 2024 roku w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, odbył się ślub Roksany Węgiel i partnera, Kevina Mgleja. Para młoda mogła liczyć na nietypowe prezenty ślubne, a o tym co dostali z Kevinem 19-latka opowiedziała w jednym z wywiadów.

Roksana Węgiel zdradziła, co dostała na ślub!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Ich związek od początku wzbudzał niemałe emocje, ze względu na to, że zakochanych dzieli spora różnica wieku, a Kevin ma dziecko z poprzedniego związku. Młodej piosenkarce i tekściarzowi nie przeszkadzały jednak słowa innych, a miłość w ich związku kwitła w najlepsze. Najpierw pod koniec marca Roksana i Kevin wzięli ślub cywilny i choć nie poinformowali o tym fakcie, to czujni fani dopatrzyli się w firmie zarejestrowanej na młodą gwiazdę zmiany nazwiska na Węgiel-Mglej, co potwierdziło ich domysły. Z racji tego, że małżonkowie są bardzo religijni, marzyła im się również uroczystość kościelna, którą do samego końca utrzymywali w wielkiej tajemnicy.

25 sierpnia, w niedzielę, para wybrała się do kościoła na Podkarpaciu, gdzie przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Roksana Węgiel i Kevin Mglej do pomocy w organizacji ceremonii zatrudnili sztab profesjonalistów, którzy pomagali im w załatwieniu nawet najmniejszych szczegółów. Dużą zasługę miała również we wszystkim specjalistka w dziedzinie ślubów - Izabella Janachowska, która postarała się, żeby ten dzień był jak z bajki.

Na Podkarpacie zjechała się nie tylko rodzina Roksany i Kevina, ale również ich przyjaciele z show-biznesu. Na hucznym przyjęciu nie zabrakło Michała Danilczuka i Julii Kuczyńskiej "Maffashion", Oli Nowak z partnerem, a także tanecznego partnera Roksany Węgiel z "Tańca z gwiazdami" - Michała Kassina, który pojawił się w towarzystwie swojego ukochanego Jakuba Pursy.

Teraz okazuje się, że zaproszeni goście obdarowali młodą parę wyjątkowymi prezentami. Roksana Węgiel-Mglej zdradziła w wywiadzie dla "Eski", że dostali "piękne sentymentalne prezenty".

Podostawaliśmy piękne sentymentalne prezenty w postaci ikon różnych świętych. To było ciekawe dla nas - wyznała Roksana.

Dopytywana przez prezentera "Eski", Roxie zdradziła, że nie dostali oklepanych prezentów takich jak żelazko, czy komplet pościeli. Spodziewaliście się tego?

