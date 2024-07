Już w tym tygodniu Natalia Nykiel zagra w jednym z najmodniejszych warszawskich klubów - The View! Gwiazda dała się poznać w popularnym programie "The Voice of Poland", gdzie zachwyciła jurorów swoim głosem. Choć Natalia programu nie wygrała, to robi naprawdę ogromną karierę i nagrywa świetne single. "Bądź duży" czy "Wilka" nucili wszyscy! Obecnie artystka jest w trasie koncertowej "Error Tour" i jeździ po całej Polsce. A już w piątek, 22 kwietnia pojawi się w warszawskim The View - klubie położonym na dachu wieżowca 122 metry nad ziemią!

Reklama

Natalia Nykiel - kariera muzyczna

Zdaniem dziennikarzy, wokalistka jest na najlepszej drodze, aby zapełnić trwającą od wielu lat na rodzimym rynku muzycznym lukę – nie oglądając się na obowiązujące trendy, otwiera nowy, od dawna wyczekiwany rozdział na gruncie polskiego electro popu.

Do współpracy nad nową płyta zaprosiła najbardziej niepokornych twórców tego nurtu – produkcję płyty powierzyła Foxowi (odpowiedzialnemu m.in. za muzykę i produkcję płyt Marii Peszek). Na wyjątkowy – zawieszony gdzieś pomiędzy neonową nowoczesnością, a dzikością natury – klimat płyty złożyły się także doskonałe teksty napisane przez Katarzynę Nosowską, Budynia z zespołu Pogodno, Paulinę Przybysz, Bunia z zespołu Dick 4 Dick, Karolinę Kozak oraz samą Natalię.

Jedną z pierwszych osób zaintrygowanych twórczością Natalii był Piotr Metz, który oczarowany jej muzyczną odwagą, rozbudził zainteresowanie dziennikarzy. Smaku temu nowatorskiemu wydawnictwu dodaje zastanawiająca oprawa graficzna albumu. To kolejny z elementów pozwalający wierzyć, że debiut Natalii Nykiel to niecodzienny, przemyślany i bez wątpienia godny uwagi alternatywny projekt, na który warto było czekać.

Zobacz także

Natalia nie musiała długo czekać na docenienie branży i dziennikarzy. Album „Lupus Electro” zebrał szereg pozytywnych recenzji i znalazł się w większości zestawień podsumowujących rok 2014 w muzyce plasując się każdorazowo w ich czołówce. Teledysk do drugiego singla „Bądź duży” w zaledwie dwa miesiące od premiery został wyświetlony ponad 4 miliony razy i jest na drugim miejscu najczęściej odtwarzanych clipów w Polsce!



Czekacie na koncert Natalii Nykiel w The View?

Zobacz: Uczestniczka "The Voice" zaczyna karierę od kopiowania Podsiadło. Pomoże jej to?

Natalia Nykiel zagra w The View

East News

Reklama

Czekacie na jej koncert?